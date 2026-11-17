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Teherán, 17 nov (EFE).- Irán denunció este martes la "sistemática y generalizada" violación de los derechos humanos en Baréin tras las condenas a cadena perpetua dictadas el lunes contra 64 clérigos chiíes y simpatizantes, y rechazó las acusaciones que vinculan a los condenados con la República Islámica, al tiempo que pidió al reino que cese la represión.

"El Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Irán considera que las sentencias injustas dictadas contra un grupo de clérigos y ciudadanos bareiníes con pretextos infundados constituyen una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, y las condena enérgicamente", afirmó la cartera iraní en un comunicado.

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La cancillería iraní rechazó las "acusaciones infundadas" contra el país persa e instó a las autoridades de Baréin "a poner fin a la represión de la población y de los clérigos y a respetar sus derechos humanos y cívicos de conformidad con las normas de derechos humanos y las enseñanzas islámicas".

Así reaccionó después de que un tribunal bareiní condenara el lunes a cadena perpetua a 57 clérigos chiíes y siete simpatizantes y a 15 años de prisión a otros cinco religiosos por cargos relacionados con el terrorismo, "adoptar la ideología iraní", mantener vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán e intentar derrocar a la monarquía suní.

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Entre los condenados a cadena perpetua figura el ayatolá Eisa Qasim, líder espiritual de la comunidad chií bareiní, que vive en el exilio tras haber sido perseguido por las autoridades del reino.

Los acusados que se encuentran bajo custodia fueron detenidos en mayo, en el marco de una campaña iniciada por las autoridades bareiníes tras los ataques de represalia de Irán contra supuestos objetivos estadounidenses en Baréin, después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán a finales de febrero.

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La campaña se ha saldado con centenares de detenciones y la retirada de la ciudadanía a varias personas.

El fallo se conoció en medio de las tensiones en el golfo Pérsico, después de que Irán reivindicara dos ataques contra instalaciones estadounidenses en Baréin, el viernes y el domingo, en represalia por lo que Teherán describió como recientes bombardeos de Estados Unidos contra territorio iraní. EFE

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