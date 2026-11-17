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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha comparado este martes el discurso de la Administración estadounidense con la lógica empleada por el grupo yihadista Estado Islámico y por Adolf Hitler en la Alemania nazi, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que atacó al Tribunal Penal Internacional (TPI) y advirtió contra el hecho de "citar leyes a hombres con espadas".

"Si Estados Unidos cree que empuñar la espada lo sitúa por encima de la ley, ¿qué diferencia significativa queda entre esta lógica y la empleada por Estado Islámico?", ha cuestionado Baqaei en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha denunciado que Washington justifica "la guerra contra Irán mediante argumentos de moralidad y seguridad nacional mientras se exime a sí mismo de toda rendición de cuentas".

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El portavoz diplomático iraní ha trazado un paralelismo histórico con el incendio del Reichstag en 1933, recordando que Hitler invocó entonces la seguridad nacional para declarar el estado de excepción, suspender derechos fundamentales y allanar el camino hacia la dictadura. "No abolió la ley de plano; la vació desde dentro, invocando la necesidad como justificación para desmantelar los mismos principios que estaba destinada a defender", ha subrayado.

En este sentido, Baqaei ha advertido a la comunidad internacional de que "no debe imaginar que está aislada de las consecuencias" de este enfoque, sosteniendo que el orden internacional "comienza a desmoronarse precisamente cuando los poderosos reclaman para sí derechos que se niegan a reconocer en los demás".

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Asimismo, el portavoz iraní ha apelado directamente a la ciudadanía estadounidense citando a uno de los padres fundadores de Estados Unidos, James Madison, quien en 'El Federalista n.º 51' escribió que primero se debe permitir que el Gobierno controle a los gobernados y, en segundo lugar, "obligarlo a controlarse a sí mismo".

"El pueblo estadounidense debería considerar las palabras de Rubio como un grave motivo de alarma. El principio que articuló Madison no es meramente un ideal constitucional; es una advertencia contra el poder sin control. Un Gobierno que se niega a contenerse a sí mismo no puede garantizar indefinidamente la libertad de los demás", ha concluido.

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Las palabras de Baqaei responden al discurso pronunciado por Marco Rubio ante la Sociedad Federalista en Washington, en el que calificó el Derecho Internacional como un instrumento utilizado por "élites" y "burócratas globales" para socavar la soberanía nacional, arremetiendo contra el TPI tras las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y las sanciones impuestas por Washington a funcionarios del tribunal.

"Si son lo suficientemente insensatos como para intentar hacer cumplir sus decretos de papel, nuestra respuesta será la misma que dio el general romano Pompeyo a quienes invocaron las cartas de su ciudad contra sus legiones: 'Dejad de citar leyes a hombres con espadas'", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, que reivindicó además el "afán de expandirse, crecer, explorar y conquistar" de Estados Unidos.

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