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Madrid, 17 nov (EFE).- La organización ecologista mexicana Grupo de Ecología y Conservación de Islas ha sido galardonada en la XXI edición de los Premios Biodiversidad Fundación BBVA en la categoría de Latinoamérica por su trabajo frente a "una de las amenazas más importantes para la biodiversidad: la extinción en ecosistemas insulares", según ha destacado el jurado en un comunicado.

La recuperación de las grullas, una de las aves más amenazadas de África, y la restauración de los bosques tropicales en Indonesia han sido distinguidas también en las categorías internacionales de estos premios.

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El Grupo de Ecología y Conservación de Islas ha desarrollado un modelo integral de restauración que combina la lucha contra las especies invasoras con la recuperación activa de poblaciones de aves mediante técnicas de atracción y traslocación (traslado o reintroducción), una estrategia que ha permitido recuperar el 87 % de las colonias de aves marinas en numerosas islas del Pacífico mexicano.

Esta actuación representa "un modelo de contribución escalable y replicable para la conservación de ecosistemas insulares a nivel global".

En África, el premio ha distinguido a la Rwanda Wildlife Conservation Association por impulsar "una de las recuperaciones más notables de una especie amenazada en África", al conseguir revertir el declive de la grulla coronada cuelligrís en Ruanda.

La iniciativa, que combina conservación, rescate de fauna, aplicación de la legislación y participación comunitaria, ha logrado eliminar la captura ilegal y la tenencia de estas aves como mascotas, además de aumentar su población silvestre de 300 a más de 1.400 ejemplares.

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Además, el jurado ha destacado la implicación de las comunidades locales, incluidos antiguos furtivos, que se han convertido en protagonistas de la conservación mediante un modelo sostenible y replicable que ya se está extendiendo a otros territorios de África Oriental.

El Premio Biodiversidad Global ha reconocido a la organización indonesia Alam Sehat Lestari por sus trabajos de restauración de los bosques tropicales y turberas de Borneo mediante un programa de colaboración con las comunidades locales que vincula la atención sanitaria con la conservación ambiental.

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El proyecto ha establecido una red de clínicas en las que los pacientes pueden pagar su atención médica mediante trabajos de reforestación o la entrega de ejemplares de árboles nativos.

Según el jurado, esta iniciativa ha favorecido la recuperación de numerosas especies amenazadas, entre ellas el orangután de Borneo y el pangolín de la Sunda, además de lograr una reducción del 70 % de la deforestación y la recuperación de miles de hectáreas de bosque tropical.

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