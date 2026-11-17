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Judith Mora

Londres, 17 nov (EFE).- Después de plantear en septiembre la posibilidad de un regreso a la Unión Europea, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha enfriado las expectativas al advertir de que definir la futura relación con Bruselas "llevará tiempo" y que no presentará sus propuestas hasta la próxima legislatura.

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En un discurso el lunes en la City de Londres, Burnham explicó que, tras la cumbre bilateral del próximo viernes, abrirá un diálogo con los Veintisiete para estudiar las fórmulas de cooperación a largo plazo, teniendo en cuenta que "tanto el Reino Unido como la UE son muy diferentes" desde el referéndum de 2016.

El Gobierno expondrá después su valoración a los ciudadanos, con la intención de que tengan "la última palabra", afirmó.

En ese camino hacia un mayor acercamiento, Londres ve la cita del 20 de noviembre como una oportunidad para demostrar las ventajas de estrechar los vínculos con el bloque, con acuerdos previstos en comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil.

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Sin embargo, tanto en esta como en futuras negociaciones, parte en desventaja, como país tercero y sin un consenso nacional sobre el rumbo a seguir, aunque conserva bazas estratégicas que pueden resultar de interés para Bruselas.

Diez años después del Brexit, el Reino Unido ha perdido peso económico y geopolítico. La salida de la UE habría reducido su PIB entre un 4 y un 6 % respecto al escenario de permanencia, mientras que el deterioro de la 'relación especial' con Estados Unidos bajo Donald Trump y el auge de China en la economía mundial han mermado su influencia internacional.

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Como señala Nathalie Tocci, del Centro para la Reforma Europea (CER, en inglés), cualquier negociación con Bruselas es esencialmente "asimétrica" -un país frente a veintisiete-, y la UE no tiene incentivos para darle prioridad ni concederle un trato privilegiado que pueda sentar precedentes, salvo que Londres optara por un regreso con todas sus consecuencias.

"La dura realidad es que se trata de una relación muy desigual, en la que la UE es el socio más fuerte, con una población (y un mercado) de más de 400 millones, frente a los 65 millones del Reino Unido", recuerda a EFE Alex de Ruyter, profesor de la Universidad de Birmingham y director del Centro de Estudios sobre el Brexit entre 2017 y 2025.

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A ello se suma que Londres actualmente insiste en recuperar ventajas del mercado europeo sin asumir las contrapartidas, ya que por ahora rechaza la libre circulación de personas, la unión aduanera y la integración en el mercado único.

"Mientras no abandone sus líneas rojas, el Reino Unido tendrá poco margen para avanzar más allá de los acuerdos que ya negocia con la UE (que elevarían el PIB apenas un 0,4 %). En definitiva, solo recuperará los beneficios que tenía antes de 2016 si vuelve a ingresar en el bloque", sostiene De Ruyter.

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Incluso si Burnham consiguiera convencer a su partido y al electorado de la conveniencia de volver a la UE, no tendría garantizado que el país recuperara sus antiguos privilegios, entre ellos el llamado "cheque británico", la rebaja en su contribución al presupuesto comunitario.

Charles Grant, del CER, ve más factible que pudiera mantener sus excepciones al euro y al espacio Schengen, aunque tendría que asumir mayores compromisos en materia de inmigración, un asunto especialmente sensible para los votantes británicos.

Con todo, De Ruyter opina que, por su condición de antiguo Estado miembro, gran economía y "democracia consolidada", el Reino Unido podría tener preferencia en la cola de espera para la adhesión y que su regreso sería bien recibido por buena parte de los países europeos.

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De hecho, los expertos creen que Londres conserva bazas estratégicas que reforzarían la posición de Europa en el mundo.

Su potencia militar y nuclear, sus servicios de inteligencia y su papel en la OTAN y la ONU supondrían un refuerzo para la defensa y la diplomacia comunitarias. También su fortaleza financiera y tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, podría impulsar la competitividad europea frente a EE.UU. y China.

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Uno de los principales obstáculos a los objetivos de Burnham está en casa. La derecha británica -los conservadores y Reform UK- se oponen al regreso a las estructuras europeas y podrían revertir cualquier avance si llegaran al poder.

Por ello, Bruselas difícilmente aceptaría negociar la adhesión sin garantías de que un futuro Gobierno británico no volvería a sacar al país de la Unión. EFE