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Roma, 17 nov (EFE).- La Fiscalía italiana ha abierto una investigación contra Giovanni De Gennaro, en el pasado uno de los policías más influyentes del país por sus numerosas operaciones, ahora acusado de ocultar datos sobre el asesinato del juez antimafia Paolo Borsellino en 1992.

Ante el revuelo suscitado por la noticia, el ministro de Justicia y exfiscal, Carlo Nordio, ha reconocido este martes que los investigadores "están operando en un modo muy riguroso y serio".

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"Como ciudadano y representante público, evidentemente percibo el gran malestar que se genera con estas reaperturas de investigaciones que (...) plantean otras verdades después de muchos años. Solo puedo decir que la Fiscalía está trabajando de manera muy rigurosa y seria", ha afirmado en declaraciones a la televisión pública RAI.

La Fiscalía de la ciudad siciliana de Caltanissetta (sur) ha abierto una nueva investigación sobre los atentados contra jueces antimafia en 1992, en concreto sobre el que acabó con la vida de Paolo Borsellino y cinco agentes de su escolta en Palermo.

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Los investigados son cinco: el expolicía Giovanni De Gennaro; sus colaboradores Franco Pacetto y Massimo Carnicelli; la funcionaria del Departamento de Información para la Seguridad (DIS), Donatella Peruzzi, y el mafioso de Cosa Nostra, Salvatore Contorno.

La Fiscalía siciliana ha confirmado que solicitó el arresto preventivo de los investigados pero que fue desestimado.

La inclusión de De Gennaro en la lista de los imputados por este controvertido caso ha sorprendido en Italia ya que en el pasado fue uno de los policías más destacados en la lucha contra la mafia.

El acusado tiene 78 años y más de 50 de carrera policial en la que ascendió rápidamente, tanto que es conocido como 'lo squalo' (el tiburón). Su primer gran éxito fue una investigación -'Pizza connection'- que en los Ochenta reveló con el FBI un gran tráfico de heroína entre Sicilia y Estados Unidos a través de restaurantes.

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En 1993, poco después de los asesinatos de Borsellino y del juez Giovanni Falcone, ascendió a jefe de la Dirección Investigadora Antimafia, en el 2000 como jefe de la Policía y en 2012 entró en política como subsecretario de presidencia del Gobierno técnico de Mario Monti, con competencia en servicios secretos y seguridad.

Tras esta experiencia, De Gennaro presidió el coloso del sector aeroespacial y defensa Finmeccanica, actualmente llamado Leonardo.

La Fiscalía de Caltanisetta le acusa ahora del delito de encubrimiento, de maniobrar para desviar una investigación.

Por un lado porque presuntamente presionó al mafioso y colaborador de la justicia Contorno a no declarar ante los fiscales pero también por haber presuntamente ocultado documentación sobre Arnaldo La Barbera, expolicía que investigó el crimen de Borsellino.

"De las investigaciones posteriores también se desprendió que De Gennaro y Peruzzi destruyeron posteriormente otra documentación que obraba en su poder, a excepción de los artículos de prensa y otros documentos de escasa relevancia", denuncia el fiscal Salvatore De Luca.

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Por el asesinato del juez Borsellino, junto a Falcone símbolo y mártir de la lucha contra el crimen organizado, fueron condenados numerosos responsables de la Cosa Nostra siciliana, como Salvatore Riina, su histórico jefe, fallecido bajo cadena perpetua en 2017.

Sin embargo, en los últimos años han ido emergiendo distintas investigaciones por el presunto desvío de las pesquisas por parte de otros sujetos y agentes. EFE