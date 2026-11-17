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Berlín, 17 nov (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, expresó este martes su confianza en que la cumbre de la Coalición de Voluntarios el jueves en Berlín "logre avances" para poner fin a la guerra de Ucrania, cita en la que está previsto que participen los principales socios internacionales de Kiev, además del propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Estoy seguro de que la reunión que celebraremos aquí en Berlín el jueves nos ayudará a avanzar", dijo Stubb antes de reunirse con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

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"Seguiremos trabajando por la paz en Ucrania. Les apoyamos militarmente, financieramente y en las negociaciones de paz", abundó el jefe de Estado de Finlandia, que antes de reunirse con su homólogo alemán se dio cita con el canciller germano, Friedrich Merz.

"Tuvimos una buena conversación sobre cosas que son vitales para ambos: el apoyo a Ucrania, los esfuerzos de paz y los intereses de Europa", afirmó Stubb sobre su reunión con Merz en un mensaje publicado en X, red social en la que el jefe del Gobierno alemán destacó la importancia de la cooperación con Finlandia en materia de seguridad y apoyo a Kiev.

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"La próxima reunión de la Coalición de Voluntarios en Berlín será muy oportuna. Finlandia valora que Alemania haya sido durante mucho tiempo el mayor defensor de Ucrania", agregó Stubb.

A la cumbre asistirán, además de Stubb, Zelenski y Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, los primeros ministros del Reino Unido, Italia y Polonia, Andy Burnham, Giorgia Meloni y Donald Tusk, respectivamente, así como otros líderes, sobre todo europeos.

La víspera, Zelenski dijo que había habido una conversación a nivel técnico entre Ucrania, los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kusnher, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como representantes de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo y de la OTAN, designados para ser la "voz" de Europa en las negociaciones con Rusia antes de la reunión en Berlín.

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Fue la primera conversación del "grupo completo" de los que representarán a Europa en un diálogo que impulsan los mediadores estadounidenses con Rusia para tratar de actualizar la estructura de seguridad europea por exigencia de Moscú.

Según indicó a EFE un portavoz gubernamental alemán, "Estados Unidos estará estrechamente implicado" en la reunión berlinesa, sin revelar aún si Witkoff y Kushner viajarán a la capital alemana o si participarán virtualmente en la cumbre.

La convocatoria del encuentro de la Coalición de Voluntarios se celebra bajo el lema "Unidos por la paz en Ucrania", y, según precisó el Gobierno alemán, la reunión estará centrada en "los esfuerzos diplomáticos en curso, las garantías de seguridad para Ucrania tras la guerra y la continuación del apoyo a Ucrania". EFE

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(vídeo)(foto)