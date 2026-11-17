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El Cairo, 17 nov (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majid al Ansari, desveló este martes que una delegación iraní se encuentra en Doha para mantener una reunión en el marco de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Catar, en un contexto de creciente tensión entre ambas partes en los últimos días.

"La mediación continúa y los esfuerzos para acercar posiciones entre las partes también siguen. De hecho, hoy hay una reunión que se llevará a cabo con la parte iraní para compartir puntos de vista sobre las propuestas que hay sobre la mesa", indicó el portavoz catarí en su rueda de prensa habitual de los martes.

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Asimismo, y tras los últimos intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, Al Ansari sostuvo que "cualquier escalada sobre el terreno es un desafío para los esfuerzos de la mediación en cualquier conflicto, como en cualquier conflicto anterior en el que haya mediado Catar".

Y advirtió de que la escalada que se produce actualmente en el golfo Pérsico tras los ataques iraníes contra Baréin "supone un gran peligro no solo para la navegación marítima y la economía mundial, sino que también socava las oportunidades de llegar a un acuerdo "que evite llevar a la región al peligro".

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"Por eso, nosotros hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación y eviten cualquier escalada que pueda afectar negativamente a los esfuerzos de mediación o dificultar un acuerdo", añadió Al Ansari.

No obstante, aseguró que Catar sigue haciendo su papel de mediador y tiene esperanzas de evitar que la escalada bloquee las negociaciones porque nadie saldrá beneficiado de esta situación.

En cuanto al contenido de la reunión con la parte iraní, el portavoz aseguró que tiene como objetivo seguir con los contactos y acercar las posturas sobre las propuestas que están sobre la mesa, sin dar más detalles.

Las declaraciones del responsable catarí llegan después de que las tensiones entre Irán y EE.UU. se hayan intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.

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Unas tensiones además que han vuelto a poner en el foco a la región del Golfo después de que Irán haya lanzado tres ataques en los últimos días contra bases estadounidenses en Baréin, el último este mismo martes con un lanzamiento de drones de la Guardia Revolucionaria iraní contra un radar en la base aérea Sheij Isa.

El cuerpo militar iraní justificó que el ataque fue en represalia por incursiones de drones de Washington en el espacio aéreo de Irán. EFE