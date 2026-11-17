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eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 3,9 millones de euros durante su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un descenso del 88% respecto a las ganancias de 31,5 millones de euros del mismo periodo del año pasado, según ha informado este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En términos ajustados, la compañía ganó 12,3 millones de euros en los primeros seis meses de su año fiscal, un 74% menos que en igual periodo del ejercicio precedente.

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Los ingresos de eDreams en sus seis primeros meses del ejercicio prácticamente igualaron a los del año previo, con 344,8 millones de euros, frente a los 343,8 millones de euros anteriores, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 2%, hasta un total de 334,2 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de eDreams se situó en 57 millones de euros, un 33% menos, mientras que el Ebitda ajustado bajó un 32%, hasta los 67,1 millones de euros, y el Ebitda 'Cash' bajó un 40%, hasta los 56,5 millones de euros.

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Los resultados de eDreams en los seis primeros meses de su año fiscal se vieron influidos por un aumento de los costes tanto de los variables (+14%) como fijos (+8%).

En su segundo trimestre fiscal (julio-septiembre), los ingresos de la compañía aumentaron un 5% interanual, hasta los 179,3 millones de euros, mientras que el número de miembros Prime creció un 6%, hasta los 8,2 millones, gracias, según la empresa, a que las inversiones contempladas en el plan de crecimiento "comienzan a dar resultados".

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"La compañía está aprovechando su sólida generación de caja para expandir su modelo de suscripción de viajes a nuevos mercados más allá de su base principal en Europa y a otros productos de viaje, como el tren, con el objetivo de convertir Prime en una suscripción global que abarque las principales modalidades de viaje y alcanzar los 13 millones de miembros en marzo de 2030", ha explicado la agencia de viajes 'online'.

Para eDreams, estos resultados sientan las bases para la aceleración del crecimiento prevista a partir de abril de 2027, cuando se espera que las incorporaciones netas de miembros Prime pasen de las 600.000 previstas para este ejercicio a entre 1,5 y 2 millones anuales durante los tres años siguientes, hasta marzo de 2030, con un Ebitda 'Cash' superior a los 270 millones de euros.

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Para el presente ejercicio fiscal, la compañía ha reafirmado sus objetivos de alcanzar 8,5 millones de miembros Prime y 115 millones de euros de Ebitda Cash.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))