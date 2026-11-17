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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha propuesto este martes establecer un IVA progresivo para los suministros de electricidad, agua y gas, que partiría del 0% para los consumos más bajos y las personas en situación de vulnerabilidad y aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 21% en los tramos más elevados, además de rebajar este impuesto para determinados bienes y servicios básicos.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press Europa Press, Colau ha defendido estas propuestas como parte de las medidas de su formación para redistribuir la riqueza y facilitar la vida de los ciudadanos, frente a la reducción generalizada de impuestos que, según ha señalado, plantea la derecha.

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"La derecha ha usado el cuento de que la izquierda quiere subir los impuestos para proteger a quien más tiene, pero en el Frente Amplio queremos bajarle los impuestos a la mayoría y que sea quien más tiene quien pague", ha afirmado.

En este sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha defendido que las rebajas fiscales deben ser selectivas, distinguiendo entre los contribuyentes a los que se les aumentan los impuestos y aquellos a los que se les reducen. "Es imposible pensar en una cesta de la compra barata sin reducir cientos de impuestos, es imposible ayudar a llegar a final de mes sin reducir ciertos impuestos", ha subrayado.

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Así, ha planteado subir los impuestos a las grandes fortunas y establecer un IVA progresivo para los suministros básicos. "El IVA debe depender del consumo por persona y por eso planteamos que empiece en un 0% en los consumos más bajos y en personas en situaciones de vulnerabilidad o de autoconsumo y que suba de forma progresiva en los tramos altos hasta llegar al 21%", ha explicado.

REBAJAS PARA PELUQUERÍAS, VETERINARIOS Y PAÑALES

Por otra parte, Colau ha propuesto reducir el IVA de determinados bienes y servicios de consumo general, entre ellos las peluquerías y los servicios veterinarios, que pasarían del tipo general al reducido.

También ha defendido que los pañales, al considerarlos "un bien de primera necesidad", pasen del tipo reducido al superreducido, mientras que los productos sin gluten tendrían un IVA del 0% para compensar su mayor precio. Además, ha planteado aplicar un IVA reducido a los alimentos ecológicos y de proximidad.

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Preguntada por el coste fiscal de estas medidas, la aspirante de Frente Amplio no ha ofrecido una cifra concreta, pero considera que podrían financiarse mediante una mayor tributación de las grandes empresas y los bancos, que, según ha denunciado, "están obteniendo elevados beneficios mientras pagan menos impuestos".

La candidata ha alertado de la concentración de la riqueza en España, donde, según sus cifras, existen 33 personas multimillonarias, el 1% de la población concentra el 26% de la riqueza y el 50% más pobre dispone únicamente del 7%.

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En este contexto, ha criticado que una peluquería tenga que pagar un IVA del 21% "mientras la gran banca, que ha declarado beneficios por valor de 30.000 millones de euros, paga entre un 7% y un 8% por la aplicación de desgravaciones no le corresponderían". "Si se pagan esos impuestos se recuperan miles de millones que van a servir para garantizar que sean viables esas medidas", ha asegurado Colau, que ha defendido combatir la concentración de riqueza y aumentar la contribución fiscal de bancos y grandes corporaciones.

GOBIERNO CON OBJETIVOS CLAROS

Preguntada también por la necesidad de contar con la autorización de las instituciones europeas para acometer una reforma de estas características, Colau ha reconocido que España, como el resto de los países europeos, tiene margen de maniobra en materia de IVA y ha defendido que los cambios pueden abordarse mediante el diálogo con Europa.

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"Se puede hacer con el diálogo con Europa, pero yo creo que lo que hay que tener cuando se lidera el Gobierno de un país es los objetivos claros", ha manifestado, antes de advertir de que no deben utilizarse "excusas burocráticas europeas" para no abordar estas medidas.

Finalmente, Ada Colau ha insistido en que considera una "grandísima injusticia" que las peluquerías tributen al 21% mientras que, según sus cifras, los grandes bancos pagan entre el 7% y el 8%, y ha reclamado redistribuir la riqueza "que se ha concentrado durante los últimos años".

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