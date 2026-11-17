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The Home Depot nombra a Richard McPhail director ejecutivo, con efecto a partir del 23 de noviembre de 2026

PR Newswire

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ATLANTA, 17 de noviembre de 2026

Ann-Marie Campbell es ascendida a presidenta y directora de operaciones; Jordan Broggi es nombrado vicepresidente ejecutivo y director financiero; Ted Decker continúa como presidente del Consejo de administración

ATLANTA, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que su Consejo de administración ha nombrado a Richard McPhail director ejecutivo y lo ha elegido miembro del Consejo de la compañía, con efecto a partir del 23 de noviembre de 2026. Ann-Marie Campbell fue nombrada presidenta y directora de operaciones (COO), y Jordan Broggi fue designado vicepresidente ejecutivo (EVP) y director financiero (CFO), con efecto a partir del 23 de noviembre.

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Ted Decker, que regresa tras una baja médica temporal, dejará su cargo como presidente y director ejecutivo, pero seguirá ejerciendo como presidente del Consejo de administración.

"Richard, Ann-Marie y Jordan reflejan la gran capacidad de los ejecutivos de The Home Depot y la solidez de nuestra planificación de sucesión activa y continua", declaró Greg Brenneman, director principal independiente de The Home Depot. "Tenemos la estrategia adecuada y ellos son los líderes ideales para seguir aprovechando el impulso que estamos viendo en el negocio. La visión estratégica y la disciplina financiera de Richard, junto con la excelencia operativa de Ann-Marie y su profunda conexión con nuestros empleados y clientes, los convierten en un equipo extraordinario para llevar a The Home Depot a cotas aún mayores".

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"En nombre de todo el Consejo de administración, quiero agradecer a Ted su excepcional liderazgo durante los últimos 25 años, y apreciamos que continúe prestando sus servicios como presidente. Como director ejecutivo, trazó una estrategia clara para impulsar nuestra esencia y cultura, ofrecer una experiencia interconectada y fluida, y ganarse el título de Pro", continuó Brenneman. "Entre sus muchos logros, ha creado un equipo de liderazgo de primer nivel, ha posicionado a la empresa como líder en el comercio minorista interconectado, ha realizado varias adquisiciones estratégicas y ha transformado fundamentalmente el ecosistema Pro de Home Depot, redefiniendo cómo atendemos a los contratistas profesionales y cómo operamos en todo el panorama de las mejoras para el hogar".

McPhail se unió a la empresa en 2005 y fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director financiero en septiembre de 2019, donde fue responsable de las operaciones y el rendimiento financiero de la empresa, la asignación de capital, la estrategia corporativa y el desarrollo comercial. En este cargo, supervisó varias adquisiciones transformadoras, entre ellas HD Supply, SRS Distribution, GMS, Construction Resources y Mingledorff's, que han contribuido a posicionar a The Home Depot como un distribuidor de primer nivel y un socio de servicio integral para profesionales de todos los tamaños.

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Campbell lleva 41 años trabajando en la empresa. Desde que comenzó su carrera como dependienta de primera línea, ha desempeñado funciones de liderazgo estratégico en las áreas de comercialización, marketing y en todos los niveles de operaciones y gestión de la tienda. Más recientemente, como vicepresidenta ejecutiva sénior, fue responsable de las tiendas y operaciones en Estados Unidos, Home Depot Canadá, The Home Depot México y las ventas y servicios para profesionales. Como presidenta y directora de operaciones, asumirá la responsabilidad de la cadena de suministro, las operaciones de experiencia del cliente y el ámbito online.

Jordan Broggi ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo y director financiero, responsable de las operaciones financieras y las funciones financieras estratégicas de la empresa. Broggi lleva 13 años trabajando en The Home Depot, donde recientemente ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de comercio minorista interconectado. En este cargo, lideró el negocio online y la experiencia del cliente para las plataformas digitales de la empresa, así como los programas de fidelización, los servicios de crédito y los pagos. Durante su trayectoria, ha ocupado varios puestos de liderazgo, entre ellos el de vicepresidente sénior de finanzas, donde fue el principal socio financiero del negocio en Estados Unidos y responsable del estado de resultados y del plan de capital de la empresa.

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"Richard, Ann-Marie y Jordan son líderes excepcionales que aportan visión estratégica, perspicacia financiera y relaciones sólidas y de confianza en toda nuestra empresa", declaró Ted Decker, presidente de The Home Depot. "A lo largo de sus décadas de trayectoria profesional en The Home Depot, han desarrollado un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestra cultura basada en valores. Tengo una enorme confianza en que posicionarán aún más a la empresa para ganar cuota de mercado e impulsar el crecimiento, y espero poder apoyarlos durante esta transición de liderazgo".

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el principal minorista del mundo especializado en mejoras para el hogar. Al cierre del tercer trimestre, la compañía operaba un total de 2372 tiendas minoristas y más de 1320 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470 000 personas. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice 500 de Standard & Poor.

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Advertencia sobre las declaraciones prospectivasAlgunas declaraciones incluidas en este comunicado constituyen "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en la legislación federal sobre valores, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en la actualidad y en hipótesis, expectativas y previsiones actuales sobre acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, nuestra capacidad para ejecutar con éxito los cambios organizativos, incluidas las transiciones de gestión dentro del equipo directivo superior de la Compañía, como se describe con más detalle en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se formulan, y no nos comprometemos a actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda que consulte cualquier otra información que publiquemos sobre temas relacionados, incluidos nuestros informes posteriores presentados ante la Securities and Exchange Commission.

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FUENTE The Home Depot