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El Gobierno de China considera que las nuevas restricciones anunciadas por Estados Unidos al acceso remoto a chips y servidores avanzados de IA representan un caso de "coerción económica y extralimitación de funciones", advirtiendo de que Pekín tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.

En rueda de prensa, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, ha lamentado que Estados Unidos haya generalizado el concepto de seguridad nacional, abusando de las medidas de control para las exportaciones e incluso interfiriendo en el comercio y la cooperación tecnológica normales de China con otros países, "reprimiendo injustificadamente el desarrollo de las industrias de alta tecnología chinas".

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"Este es un caso típico de coerción económica y extralimitación de funciones, que se aparta del consenso alcanzado por ambas partes, perjudica los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y perturba la estabilidad de las cadenas de suministro globales", ha criticado.

De tal modo, ha advertido de que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos.

Este lunes, coincidiendo con la controversia respecto del presunto caso de espionaje para China de una mujer con la que el ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación fuera del matrimonio, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió este lunes una nueva norma provisional para abordar el acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial (IA).

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La norma tiene como objetivo garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible "no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota que involucren centros de datos en terceros países", para lo que establece nuevas restricciones sobre las exportaciones, reexportaciones o transferencias (dentro del país) a centros de datos en el extranjero que suministran de forma remota volúmenes significativos de capacidad de procesamiento a empresas con sede en países del "grupo D:5", que incluye a China, Corea del Norte o Rusia, entre otros, además de Macao.

De este modo, además de los requisitos de licencia actuales para semiconductores avanzados, se requerirá una licencia para exportar, reexportar o transferir semiconductores avanzados a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia o Brasil, mientras que el requisito de licencia no se aplicará a los semiconductores destinados a empresas con sede en Estados Unidos o cuya empresa matriz tenga su sede en dicho país, siempre que se cumplan ciertos requisitos de información.

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Estas restricciones limitarán la capacidad de las empresas con sede en "países de riesgo" para utilizar semiconductores de IA estadounidenses para entrenar modelos avanzados y obliga a los centros de datos, las fundiciones extranjeras y los exportadores de chips a realizar una debida diligencia rigurosa sobre sus clientes, incluyendo cualquier propiedad o control directo o indirecto por parte de personas en países del grupo de países de riesgo, como parte del cumplimiento de este nuevo control.