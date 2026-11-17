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Quito, 16 nov (EFE).- El Grupo Banco Mundial aprobó una operación de 30 millones de dólares para Ecuador, que podrá recibir estos recursos a medida que demuestre que ha podido reducir la emisión de gases contaminantes mediante la aplicación de políticas públicas, según informó este lunes el Ministerio de Ambiente y Energía.

La iniciativa, vinculada al sector transporte, convierte a Ecuador en el primer país de América Latina y el tercero del mundo en implementar un programa de estas características.

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Los recursos provienen del Fondo para la Transformación de Activos de Carbono (TCAF, por sus siglas en inglés), administrado por el Banco Mundial, "que apoya a los países en la implementación de políticas y programas que facilitan la inversión privada en tecnologías de bajas emisiones", versa el comunicado del Ministerio.

De esta forma, Ecuador debe demostrar que las políticas públicas aplicadas han permitido disminuir las emisiones.

El programa también busca fortalecer la capacidad del país para participar en los mercados internacionales de carbono, en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, que contempla mecanismos de cooperación entre países para reducir las emisiones.

"Esta aprobación constituye un reconocimiento al compromiso del Ecuador con la acción climática y el desarrollo sostenible (...) fortalecerá las capacidades nacionales para acceder a nuevas oportunidades de financiación climático, impulsar la innovación y generar beneficios duraderos para las futuras generaciones", señaló el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum. EFE

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