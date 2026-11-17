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San José, 16 nov (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, repudió este lunes el "cobarde asesinato" del periodista Camilo Rodríguez y calificó el crimen de "mancha contra la libertad de expresión".

"Al igual que a todo el pueblo de Costa Rica, me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión", manifestó la mandataria.

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Fernández anunció que instruyó a todos los cuerpos policiales del país para que presten apoyo en la investigación del caso y envió un mensaje a los familiares de la víctima: "Que Dios los llene de paz y fortaleza en un momento como este".

Rodríguez, que denunciaba casos de narcotráfico y corrupción en sus perfiles digitales, fue atacado a balazos en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), supuestamente por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, dijo a los medios que el comunicador había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero rechazó acogerse a un esquema de protección recomendado por la Fiscalía.

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En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía señalar con nombres y apellidos a personas a las que vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales, y afirmaba que entregaba sus investigaciones a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003.

Medina era el productor del programa radiofónico 'La Patada', que denunciaba actos de corrupción, y murió el 7 de julio de 2001 cerca de su vivienda tras recibir los disparos de tres desconocidos desde un automóvil.

Mora fue asesinada cuando conducía su vehículo por una concurrida vía del sector este de San José, donde dos hombres le dispararon desde una motocicleta.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen el setenta por ciento al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego. EFE