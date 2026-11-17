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Ciudad de México, 16 nov (EFE).- “Tenía que haberlo abrazado más”: fue el lamento de Julio Zenón Flores, tío del periodista mexicano Eduardo Flores Salado, despedido este lunes por familiares, amigos y compañeros, entre reclamos por la inseguridad en el balneario de Acapulco, en el sur de México.

Una bandera arcoíris cubría el féretro en el panteón El Palmar, acompañado de flores, sombrillas y un silencio abrumador.

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El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del sábado en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado tras los hechos, sin que hasta ahora precise el móvil o una relación con su trabajo.

Su hermana, Alejandra Arbea Salado, pidió conservar el recuerdo de quien describió como un “muchacho alegre, carismático”, aficionado a la fiesta y orgulloso de sus compañeros.

“Con este amor que tenía él hacia su profesión, hacia su trabajo”, expresó, antes de agradecer el acompañamiento y despedirse de quien llamaba “mi guapo”.

Flores Salado, conocido como Lalo, trabajaba en Enfoque Informativo y había sido uno de los tres fundadores de La Prensa Rosa, colectivo de periodistas LGBTQ+ en Acapulco, según recordó su compañero Erik Robles Cisneros.

“Beto que se nos adelantó y ahora Lalo. Y pues, yo me quedo solo”, manifestó Robles, quien enseguida reconoció el respaldo de los demás integrantes del colectivo y de la Federación de Periodistas.

El comunicador evocó una amistad que trascendía las coberturas: “Deja historias, recuerdos, anécdotas, enseñanzas y principalmente deja amigos”.

Para su tío Julio Zenón, la muerte también refleja la indefensión ciudadana, pues recordó a Eduardo como alguien que caminaba tranquilo, sonreía y ayudaba a los demás.

“Nos han robado esa paz que teníamos nosotros los acapulqueños aquí”, expresó.

La despedida coincidió con protestas en Acapulco y Chilpancingo, ambas localidades del sureño estado mexicano de Guerrero.

En la principal avenida del balneario Costera Miguel Alemán, periodistas realizaron bloqueos intermitentes y exigieron esclarecer el homicidio, mientras otros comunicadores se concentraron frente a la Fiscalía estatal en la capital de Guerrero.

Reporteros Sin Fronteras contabilizó en octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, donde el 99 % de esos crímenes no había sido esclarecido por completo, mientras Guerrero figura, junto con Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, entre los cinco estados que concentran la mitad de los asesinatos registrados por RSF.

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La organización Artículo 19 recordó el pasado 2 de noviembre que había documentado 181 asesinatos de periodistas desde 2000.

En la despedida, Zenón recordó el abrazo que compartieron durante un temblor en 2017, cuando temieron morir dentro del edificio donde trabajaban.

Un abrazo que este lunes le provocó un último lamento: “Tenía que haberlo abrazado más. Tenía que haberlo querido más”. EFE

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