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La aerolínea estadounidense United Airlines ha anunciado que ha quedado resuelto el problema tecnológico que ha afectado a parte de sus operaciones de salida este lunes tras sufrir una "caída general del sistema", apenas tres días después del grave fallo de comunicaciones en el control aéreo que obligó a paralizar temporalmente el espacio aéreo y cancelar miles de vuelos en Estados Unidos.

"Hemos experimentado un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos de salida. El problema ha sido resuelto. Por favor, compruebe el estado más reciente de su vuelo en 'united.com' o en la aplicación de United", ha comunicado la compañía a través de sus perfiles oficiales en redes.

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Horas antes, la aerolínea había informado de que sus equipos técnicos estaban trabajando para solventar una "caída general del sistema" que impactó en las salidas de varias de sus aeronaves, si bien puntualizó que la incidencia no afectó a los vuelos que ya se encontraban en curso ni a las operaciones de su filial regional United Express.

"Pedimos disculpas sinceras por los inconvenientes. Estamos al tanto de la caída general del sistema y nuestros equipos están trabajando duro para recuperar lo antes posible el funcionamiento", había trasladado previamente la compañía aérea al pedir paciencia a los pasajeros afectados.

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Este nuevo incidente técnico en United Airlines se produce mientras el tráfico aéreo estadounidense termina de recuperar la normalidad tras el colapso registrado el pasado viernes en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), que obligó a suspender temporalmente todos los despegues en el país y provocó la cancelación de más de 9.200 vuelos el viernes, casi 6.700 el sábado y otros 1.600 el domingo.

Las autoridades federales atribuyen aquella paralización a una "sobrecarga" en la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo a raíz de un enrutador defectuoso durante unos trabajos de sustitución de cableado de cobre por fibra óptica en Arizona operados por la concesionaria L3Harris, lo que llevó al secretario de Transportes, Sean Duffy, a reclamar al Congreso 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros) para modernizar la red.

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