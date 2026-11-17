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México, 16 nov (EFE).- El Osceola Magic mostró un gran nivel en la segunda mitad del partido para derrotar este lunes por 95-79 a los Capitanes de la Ciudad de México y mantener su paso perfecto en cuatro salidas en el 'tip-off tournament' de la G league.

Malaki Branham, Ricky Council IV, Johnell Davis y JD Davidson lideraron la ofensiva del equipo visitante, que mostró calma y una gran defensa en los dos últimos cuartos, ante un rival que por momentos pareció no disfrutar el juego.

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Después de perder al dominicano-estadounidense Rafael Castro, llamado a la NBA; hoy los mexicanos apenas contaron con dos de sus mejores figuras, James Bouknight y el dominicano Chad Baker-Mazara, ambos en el banquillo la mayor parte del duelo por decisión del entrenador brasileño Vitor Galvani.

Sin ellos, Capitanes sufrió y cuando tuvo ventaja, la dejó ir.

Liderados por Luke Martínez que hizo seis puntos y el argentino Tomás Chapero, con cinco, los Capitanes llegaron a irse delante por siete unidades en el primer parcial, pero al final el Osceola se recuperó y redujo la diferencia a 21-18.

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La ofensiva de los mexicanos se vio partida en el arranque de la segunda parte; erraron en los disparos de larga distancia y se vieron abajo por nueve puntos a 5:33 minutos. Se recuperaron; sin embargo, la intensidad provocó errores en uno y otro lado.

Un tiro libre de Kasean Pryor empató 43-43 a medio minuto del final. Capitanes desperdició su última posesión y, aunque el Osceola recuperó la pelota, el reloj llegó antes de que pudiera anotar.

Lo sucedido en el tercer y cuarto periodos fue inesperado; cuando parecía que Capitanes tenía ventaja a 2.240 metros sobre el mar, el Osceola no se vio afectado por la altitud y los mexicanos se vieron, erráticos en los disparos de tres puntos, desesperados en la defensa y con poca puntería desde la línea de tiros libres.

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Oscelona ganó el tercer cuarto por 20-14; de a poco aumentó la ventaja en el último ante un rival desesperado y también se lo llevó, por margen de 33-22, gracias a la superioridad en los últimos minutos, al sacar provecho de la pobre defensa de los mexicanos.

El Magic suma cuatro triunfo en cuatro salidas; los Capitanes tres victorias y tres derrotas, luego de perder el invicto en casa.

Por los visitantes sobresalieron Branham, con 22 puntos y Council IV, con 21; por los Capitanes los mejores fueron David Sloan y Zeke Mayo, con 14 unidades cada uno.

El próximo jueves, los Capitanes visitarán al Oklahoma City Blueny el Osceola recibirá al Austin Spurs. EFE