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Vincent Kompany vuelve a dirigir un entrenamiento del Bayern tras tres semanas de baja

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El técnico belga Vincent Kompany volvió a dirigir este lunes un entrenamiento del Bayern de Múnich, poco más de tres semanas después de sufrir un desmayo, que derivó en el diagnóstico de una irritación meníngea.

El belga participó en la sesión de tarde, en la que aún faltaban muchos jugadores internacionales debido a sus compromisos con sus selecciones. Fotografías publicadas por el diario 'Bild' muestran a Kompany con un abrigo blanco de invierno y un cabestrillo, debido a que se lesionó el hombro al desplomarse durante un entrenamiento el 23 de octubre. Posteriormente, en el hospital, se le diagnosticó una irritación meníngea y pasó seis días ingresado, tras lo cual se le prescribió reposo.

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Todavía se desconoce si, tras su regreso a los entrenamientos en la ciudad deportiva del Bayern, el técnico, de 40 años, estará definitivamente en el banquillo este viernes contra el Colonia en la Bundesliga.

La semana pasada, el belga ya estuvo en las instalaciones del club, donde "está llevando a cabo su programa de rehabilitación para el hombro lesionado", según explicó el Bayern en un comunicado.

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