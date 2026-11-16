Infografías del lunes 16 de noviembre de 2026

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GRAMMY - La británica Raye lidera las nominaciones a los Grammy 2027 con 11 candidaturas, seguida por la española Rosalía, con nueve. Artistas como Karol G, Shakira, Juanes y Ca7riel & Paco Amoroso también destacan entre los nominados a los premios, que se entregarán el 7 de febrero en Los Ángeles.

JAMES BOND - El actor británico Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

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BALONCESTO NBA - Con un pase para VJ Edgecombe en el triunfo de los Philadelphia 76er ante los Indiana Pacers por 131-124, LeBron James se convirtió en el tercer pasador de la liga, con 12.092 asistencias, al superar las 12.091 de Jason Kidd.

FÚTBOL ESPAÑA SELECCIÓN - Inglaterra enterró este domingo la racha histórica de España de 43 partidos sin perder, una marca jamás alcanzada por otra selección en la historia, tras imponerse a los de Luis de la Fuente en el estadio Metropolitano de Madrid, el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones.EFE

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