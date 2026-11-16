Día 8 de la COP31: un primer borrador, con más dinero y contra los combustibles fósiles

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Redacción Medioambiente, 16 nov (EFE).- El primer borrador del posible acuerdo final de la COP31 plantea triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático de aquí a 2035 hasta un mínimo de 120.000 millones de dólares además de dar prioridad a las subvenciones en lugar de los préstamos.

El documento, en caso de aprobarse, supondría un avance en este punto, teniendo en cuenta que el otro gran asunto de fondo, la reducción y eliminación de combustibles fósiles, ha causado ya tensiones en la negociación con países productores de petróleo y gas, puesto que el borrador también contempla la petición de "acelerar la eliminación" de este tipo de combustibles.

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Un tema: En el día oficialmente dedicado a la ciencia y la tecnología, la COP31 ha lanzado el Compromiso de Antalya sobre inteligencia artificial, apoyado por gobiernos, empresas, inversores, organizaciones internacionales y entidades de la sociedad civil: el texto reconoce la capacidad de la IA para acelerar la aplicación de políticas climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero apunta la necesidad de gestionarla "de manera sostenible" y "accesible para todos", especialmente después de que la Unesco denunciara la "poca fiabilidad" de esta herramienta ante "cuestiones complejas".

Un informe: Un análisis publicado en la revista Science a partir del caso concreto de Jamaica denuncia la dramática elección a la que se ven abocados los pequeños Estados insulares con recursos muy limitados, al estar obligados a optar entre pagar su deuda externa o invertir en sus infraestructuras teniendo en cuenta el impacto de los desastres climáticos: Jamaica en concreto gastó seis veces más en el pago de su deuda que en infraestructuras tras el devastador paso del huracán Melissa.

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Una declaración: Arabia Saudí "reconoce que el cambio climático es un desafío mundial que requiere una acción colectiva que refleje las diferentes circunstancias nacionales" y en ese sentido ha afirmado que no bloquea las conversaciones climáticas, sino que mantiene un "firme compromiso" basado en "un diálogo constructivo, respeto mutuo y una determinación compartida", según una fuente de la delegación de este país que pidió no ser identificada.

Un personaje: La vicepresidenta tercera y responsable del ministerio de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, está ya en Antalya, donde ha anunciado su intención de impulsar la tasa de electrificación en la matriz energética final del país del actual 26 % al 35 % de aquí a 2030, cinco años antes del objetivo global planteado por la presidencia de la cumbre climática.

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Una imagen: La de Upendo Ernest Lyimo, una innovadora de Tanzania, que ha ganado el Premio a la Acción Climática 2026 gracias a CLIMAID: una plataforma basada en inteligencia artificial que combina datos climáticos, observaciones satelitales e información sobre vulnerabilidades locales para apoyar la planificación de riesgos climáticos. EFE