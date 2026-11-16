Un vino de 1957, jamón y cine: el encuentro de Ricardo Darín con un chef español

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Buenos Aires, 16 nov (EFE).- El chef español Hugo Muñoz sorprendió este lunes al actor argentino Ricardo Darín con un vino Marqués de Riscal de 1957, un aceite de oliva de Jaén y un jamón crudo que compartieron durante un encuentro en Buenos Aires en el que conversaron sobre cine, gastronomía y viajes.

El encuentro se produjo en el EFE Fórum 'Buenos Aires-Madrid: ocho décadas acercando personas, culturas y oportunidades', organizado por la aerolínea Iberia y la Agencia EFE con motivo del aniversario ochenta del primer vuelo que conectó Madrid con Buenos Aires.

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Protagonista de películas como 'El hijo de la novia' y 'El secreto de sus ojos', entre otras que tuvieron gran repercusión en España, Darín es uno de los grandes representantes del vínculo cultural entre ambos países y un viajero frecuente de la aerolínea española desde hace décadas, una relación que se intensificó desde que se convirtió en "abuelo a distancia".

"No hay una sola vez en la que tenga que tomar un vuelo de Iberia donde no sienta una gran recepción por parte del personal de a bordo", dijo el actor, quien hizo reír al auditorio al recordar la "gran sorpresa" que sintió hace quince años cuando encontró una categoría con su nombre en el menú de películas disponibles durante el vuelo.

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Darín contó que los viajes largos le permiten desconectarse de las obligaciones cotidianas y disfrutar de un tiempo poco habitual para leer o ver películas, una experiencia que comparó con las dos horas que pasa sobre un escenario, concentrado en su personaje.

"Es un tiempo de descanso de uno mismo. Todo está fuera de nuestro control, no estamos ni (en el lugar) de donde salimos ni estamos (en el lugar) a donde vamos", reflexionó.

Juan Cierco, director corporativo de Iberia y moderador de la conversación, le contó que los vuelos de la compañía incorporarán conexión a internet a través de Starlink, aunque ambos expresaron que prefieren estar desconectados durante las horas de vuelo.

Muñoz, por su parte, explicó que los viajes son una fuente de inspiración para su trabajo y una oportunidad para investigar y desarrollar nuevos platos, además de tomar distancia de su restaurante madrileño, Ugo Chan, reconocido con una estrella Michelin.

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"El restaurante es como los hijos: te dan la vida y te la quitan; esa distancia hace que lo vuelvas a querer y que pienses cosas bonitas para tus clientes", resumió el cocinero.

El chef, que expresó su admiración por Darín, recordó que durante su primer viaje con Iberia llegó al hotel Hilton de Puerto Madero, en Buenos Aires, donde se emocionó al recordar que allí se había rodado 'Nueve reinas', una de las películas más exitosas del actor.

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Muñoz eligió el vino de 1957 porque ese fue el año de nacimiento de Darín y se lo entregó junto con un aceite de oliva de Jaén y un jamón crudo que degustaron en vivo, en un gesto que dio pie a una conversación sobre los sabores y los recuerdos asociados a los viajes.

El actor, que se ha nacionalizado español, recordó que al tramitar la ciudadanía eligió la ciudad andaluza de Jaén como lugar de residencia porque le gustaba cómo sonaba su nombre, y que sus habitantes se sumaron a la broma al inventar historias sobre su supuesta crianza allí.

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"Fueron tan graciosos todos y cada uno de ellos, se subieron a la broma y empezaron a inventar historias de mi crianza en Jaén, como ‘Yo lo bauticé Ricardín, por aquello de Ricardo y Darín’", contó.

La charla abordó también los puntos de contacto entre la actuación y la gastronomía, dos oficios en los que el vínculo con el público exige atención y autenticidad.

El encuentro terminó con un brindis y una celebración de los productos gastronómicos: "¡Que viva el jamón, el vino y el aceite!", exclamó Darín. EFE

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