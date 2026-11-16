Empresa trinitense pacta con PDVSA por 25 años reactivar yacimiento petrolífero venezolano

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Puerto España, 16 nov (EFE).- La empresa trinitense Cliper Group anunció este lunes que firmó un acuerdo de 25 años con la petrolera estatal venezolana PDVSA para reactivar un yacimiento petrolífero en Venezuela y convertir a Trinidad y Tobago en el centro energético del Caribe.

Según dijo a EFE el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, el acuerdo, firmado el pasado viernes pero anunciado este lunes, podría generar oportunidades para el sector de servicios energéticos y la mano de obra cualificada de Trinidad y Tobago.

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"Esto es coherente con nuestro impulso para convertir a Trinidad y Tobago en el centro energético del Caribe, ya que implica no solo acuerdos entre Gobiernos, sino también entre empresas del sector", declaró Moonilal.

Señaló que el Gobierno trinitense respalda las asociaciones regionales que sean transparentes, comercialmente viables y que cumplan con los requisitos aplicables.

El pacto abarca la rehabilitación y el desarrollo del yacimiento petrolífero de Pedernales, situado en el estado Delta Amacuro (Venezuela), en el golfo de Paria, frente a Trinidad.

El yacimiento, que permanece inactivo desde 2019, cuenta con unas reservas estimadas de 104 millones de barriles de petróleo recuperable y 172.000 millones de pies cúbicos de gas natural.

Fundado en Trinidad y Tobago en 2015, Cliper Group opera en el comercio de petróleo crudo y en el desarrollo de actividades energéticas de exploración y producción, con intereses comerciales en el Caribe, Estados Unidos, Hong Kong y Venezuela.

Según se informó, el programa de desarrollo de Cliper contempla la reactivación de 38 pozos existentes, la instalación de infraestructura de producción y almacenamiento, y la realización de estudios de yacimientos para evaluar el potencial del campo a largo plazo.

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Su proximidad a Trinidad y Tobago podría, además, generar oportunidades comerciales para contratistas, proveedores y prestadores de servicios energéticos locales, al tiempo que abre perspectivas de empleo para trabajadores cualificados a ambos lados de la frontera marítima.

El acuerdo se produce en un momento en que Puerto España y Caracas buscan reconstruir sus relaciones diplomáticas y energéticas tras las tensiones registradas en 2025.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, fue declarada persona non grata por Venezuela en octubre de 2025.

Sin embargo, durante un encuentro en Nueva York, casi un año después, Persad y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, manifestaron su interés en retomar la cooperación en los ámbitos de la energía, el comercio, la agricultura y la seguridad.

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Trinidad y Tobago es un importante productor caribeño de gas natural y gas natural licuado, mientras que Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque ha sufrido años de caída en su producción en medio de dificultades económicas y sanciones internacionales. EFE