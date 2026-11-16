El opositor Avigdor Lieberman dirigirá la poderosa comisión parlamentaria de Defensa de Israel

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El presidente del partido Israel Beitenu y ex ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, está desde este lunes al frente de una destacada comisión del Parlamento israelí para gestionar el espinoso tema del reclutamiento obligatorio de los estudiantes de las yeshivás que, hasta una histórica decisión del Supremo hace dos años, estaban exentos de incorporarse al Ejército.

Liberman, en su día un verdadero 'halcón' del Gobierno y conocido por su tradicional postura ultrasecular, ha asumido la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset con el voto a favor de sus ocho miembros. Destaca además que su partido ha declarado su respaldo al líder opositor israelí Gadi Eisenkot en las negociaciones para formar Gobierno en lugar del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu.

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Hace unos meses Lieberman acabó moderando su postura y levantó un veto a la formación de Gobierno con partidos ultraortodoxos empeñados en prohibir por ley el servicio militar a su población.

Este lunes, ha explicado que toda decisión al respecto a partir de ahora dependerá de un asesor legal y que la última palabra estará en manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, el Supremo y el líder espiritual de la facción política ultraortodoxa Degel HaTorah, el rabino Dov Lando.

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En cualquier caso, Lieberman asume el control indiscutible de un comisión con enorme poder, dado que supervisa las instituciones militares y de seguridad, la política exterior y los organismos de inteligencia, y su ámbito de competencias incluye el Ministerio de Defensa, el ejército israelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios de inteligencia como el Mossad y el Shin Bet.