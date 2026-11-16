Belén Esteban sentencia definitivamente su amistad con Rosa Benito ¿y con Terelu Campos?

13/10/2025 Belén Esteban EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Belén Esteban adelantaba, horas antes de sentarse de nuevo en el plató de '¡De Viernes!' que iba a revelar "un bombazo" que no dejaría a nadie indiferente. Y aunque muchos pensaban que se trataba algo relacionado con la demanda que Jesulín de Ubrique y Julia Janeiro habrían interpuesto contra ella, la 'patrona' ha anunciado que vuelve a la casa de 'GH Vip' 11 años después de su polémico paso por el emblemático reality de Mediaset. y que volverá a vivir la experiencia junto a Raquel Mosquera, Raquel Bollo, Arturo Requejo, Karmele Marchante, o Pipi Estrada, nombres ya confirmados para la nueva edición que arranca este miércoles 18 de noviembre y que la mantendrá alejada de su familia y sin noticias del exterior durante varias semanas.

Como ha reconocido ante las cámaras de Europa Press, "estoy muy nerviosa, pero bueno, voy positiva, voy bien y nada, con muchas ganas aunque claro que voy a echar de menos a mucha gente", especialmente y como ha asegurado con una sonrisa a su madre y a su hija Andrea Janeiro, las que la han animado a dar el paso y volver a entrar en la casa más famosa de la pequeña pantalla.

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Y aunque en las últimas semanas ha afirmado que le gustaría hablar con Terelu Campos para acercar posturas tras una temporada enfadadas por las críticas que hizo a Alejandra Rubio, su reencuentro en '¡De viernes!' estuvo marcado por la tensión -de hecho la hermana de Carmen Borrego terminó llorando- y como ha conesado, "no hablamos. Se fue del programa. Yo me quedé un rato porque me tuve que quitar los zapatos, las playeras, pero ella salió...". "Yo quería que estuviera tranquila, pero la entrevista pues subió de tono y eso y bueno" ha reconocido, respondiendo con un enigmático "no sé" si le da pena no haberse reconciliado con ella antes de empezar 'GH Vip'.

Lo que sí que tiene claro es que no habrá una segunda oportunidad en su relación con Rosa Benito: "Ya he dicho que iba a decir lo que dije ayer, de verdad. No voy a entrar en más, porque ella pasa de mí y yo paso de ella, entonces es mejor ya dejarlo ahí" ha sentenciado rotunda. Sus declaraciones, y si tiene miedo a la demanda de Jesulín, ¡en el siguiente vídeo!

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