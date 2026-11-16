Un fármaco de uso clínico en el rechazo de trasplantes de órganos frena en ratones el desarrollo de un tipo de linfoma

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Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer (CIC, CSIC-USAL-FICUS) ha descubierto que el fármaco tacrolimus, un inmunosupresor que se emplea para evitar el rechazo en trasplantes de órganos, frena el desarrollo de linfomas de células T periféricos en ratones con un 25 por ciento de la dosis inmunosupresora de referencia.

Los linfomas de células T periféricos son tumores de células del sistema inmunitario caracterizados por su mal pronóstico y sus limitadas opciones terapéuticas. Al estudiarlos, los investigadores, que han publicado su estudio en 'Nature Communications', han descubierto también por qué mutaciones con efectos opuestos en el gen RHOA pueden impulsar estos linformas. Todo apunta a que ambos tipos de mutaciones dotan a la proteína RHOA de una nueva función que favorece el desarrollo de estos tumores.

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El desarrollo de los tumores requiere habitualmente combinaciones de alteraciones genéticas en diversos genes. Estas mutaciones provocan que los genes se activen o se inactiven de forma crónica en las células tumorales. Sin embargo, resulta poco habitual que estos dos tipos de mutaciones afecten a un mismo gen y puedan impulsar el desarrollo de un mismo tipo de cáncer. Este es el caso del gen RHOA en los linfomas de células T periféricos.

Las mutaciones de RHOA son frecuentes en algunos de estos linfomas. Por ejemplo, aparecen en alrededor del 70 por ciento de los linfomas nodales de células T foliculares, que se originan en los ganglios linfáticos a partir de un tipo de linfocitos T especializados en ayudar a producir anticuerpos.

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"Tanto las mutaciones que potencian las funciones de RHOA como otras que las inhiben dotan a esta proteína de una función completamente nueva que favorece la malignidad de los linfocitos T y el desarrollo subsecuente de los linfomas", explica Xosé R. Bustelo, investigador del CIC, del CIBERONC y director del estudio.

La proteína RHOA funciona normalmente como un interruptor molecular que se enciende y se apaga. En estos linfomas, algunas mutaciones potencian su actividad y otras la bloquean, pero ambas pueden favorecer el mismo tipo de cáncer a pesar de sus efectos opuestos.

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La explicación reside en una función nueva, denominada actividad neomórfica, que permite a ambos tipos de mutaciones impulsar una misma vía tumoral. "La clave no estaba en si RHOA estaba más o menos activa, sino en que las mutaciones le daban una función nueva, que permite entender cómo alteraciones aparentemente opuestas pueden favorecer estos linfomas", aclara el investigador del CIC.

Esta función aparece cuando las formas alteradas de RHOA se asocian con una variante de otra proteína, RAP1GDS1. Esta unión activa de forma anómala una cadena de señales propia de los linfocitos T que llega hasta NFAT, una proteína que regula la actividad de sus genes y cuya estimulación contribuye al desarrollo del linfoma. Experimentos genéticos en ratones mostraron que, al impedir esa unión, se bloqueaba la capacidad de una de las variantes de RHOA para originar el tumor.

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"La novedad es doble: estas formas mutantes de RHOA adquieren una función que la proteína normal no posee y, además, pueden ejercerla sin la modificación química que normalmente permite su anclaje a las membranas celulares", destaca Xosé R. Bustelo.

DOSIS BAJAS PARA FRENAR EL LINFOMA

Los investigadores comprobaron que las células del linfoma siguen dependiendo de esta vía una vez formado el tumor. Para evaluar si era posible aprovechar esta dependencia, el equipo empleó el tacrolimus, que bloquea un paso necesario para activar NFAT.

En ratones, el fármaco redujo el número de células tumorales en seis de los siete animales tratados y favoreció la muerte de estas células con tan solo una cuarta parte de la dosis inmunosupresora de referencia. Además, no se observaron signos de inmunosupresión en los parámetros evaluados: el tratamiento no alteró la expansión ni la viabilidad de los linfocitos T no tumorales analizados, ni los marcadores celulares estudiados.

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También frenó el crecimiento de células de un paciente con linfoma T y mutaciones en RHOA trasplantadas a ratones, y redujo la presencia de células tumorales en sangre, bazo y ganglios linfáticos.

"No hemos identificado solo una señal que acompaña al cáncer, sino una vía de la que las células del linfoma dependen para seguir creciendo. Esa dependencia nos ofrece un punto de partida para investigar nuevas estrategias terapéuticas", señala Javier Robles-Valero, primer autor del trabajo junto con Lucía Fernández-Nevado.

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Aunque los datos apuntan a una posible vía para frenar el linfoma sin provocar una inmunosupresión generalizada, es importante resaltar que se trata de resultados preclínicos. Los investigadores subrayan que, en este estudio, no se ha administrado el medicamento a pacientes, sino que su efecto se analizó en ratones, incluidos algunos con células de pacientes trasplantadas. Serán necesarios más trabajos para determinar si esta estrategia puede trasladarse de forma segura y eficaz al tratamiento de pacientes con linfomas portadores de mutaciones en RHOA.

En el trabajo, dirigido por Xosé R. Bustelo, han participado el CIBERONC, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER, CSIC y Universidad de Sevilla) y Weill Cornell Medicine, en Nueva York; y ha contado con la financiación de la Fundación "la Caixa", la Agencia Estatal de Investigación -dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, la Junta de Castilla y León, fondos europeos FEDER, la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III, entre otras instituciones.

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