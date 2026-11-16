La UE sanciona a cuatro grupos armados de Haití por asesinatos, violaciones y reclutamiento de menores

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Los Veintisiete han aprobado este lunes nuevas sanciones contra cuatro bandas criminales de Haití por graves violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas asesinatos, violaciones, secuestros y reclutamiento de menores, así como ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios.

Las medidas, adoptadas en el marco del Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos, afectan a los grupos armados 5 Segond, Gran Ravine, 400 Mawozo y Krazé Baryè, a los que el Consejo (los gobiernos) responsabiliza de cometer "graves abusos" contra la población civil, especialmente contra niños y mujeres.

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Según ha informado la UE en un comunicado, se ha incluido en su lista de sanciones a 5 Segond por su responsabilidad en "asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual y de género", así como por ejercer "violencia contra menores". Además, los Estados miembro señalan que esta organización criminal es responsable de "varios ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios".

También ha sancionado a Gran Ravine, una organización criminal dirigida por Renel Destina, alias 'Ti Lapli', cuyos ataques han provocado la "muerte de civiles", "desplazamientos forzosos" e "interrupciones en los servicios esenciales", según ha detallado el Consejo en un comunicado.

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Por su parte, las bandas 400 Mawozo y Krazé Baryè han sido incluidas en la lista por el "reclutamiento de niños en grupos armados", su "exposición a la violencia armada" y otros delitos, como "diversas formas de violencia sexual y de género, así como asesinatos".

Las personas y entidades incluidas en las nuevas listas estarán sujetas a la congelación de sus activos en territorio comunitario, mientras que los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido poner fondos o recursos económicos a su disposición. Las personas físicas sancionadas tampoco podrán entrar ni transitar por territorio de los Estados miembro.

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Con esta decisión, el régimen de sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos alcanza un total de 152 personas y 49 entidades sancionadas, según han destacado los Veintisiete en su escrito.