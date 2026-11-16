Las empresas británicas invierten un 45% más en España durante el primer semestre, hasta los 1.846 millones

05/09/2024 Inversión. ECONOMIA ALLIANZ

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Las compañías británicas invirtieron en España 1.846 millones de euros brutos durante la primera mitad de 2026, lo que representa un crecimiento del 45,4% respecto al mismo periodo de 2025 y sitúa al Reino Unido como tercer país inversor, solo por detrás de Estados Unidos y Francia, según un estudio realizado por la Cámara de Comercio Británica en España y Analistas Financieros Internacionales (Afi).

El informe señala que, pese al deterioro del contexto geopolítico internacional y a los continuos shocks energéticos, Reino Unido y España mantienen una gran resiliencia en sus actividades económicas. Los flujos británicos que han llegado en los primeros seis meses presentan un marcado carácter productivo y una exposición muy reducida a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

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En el primer semestre de 2026, el comercio al por mayor concentra el 61% de la inversión británica con 1.128 millones de euros, seguido de almacenamientos y actividades inmobiliarias.

No obstante, el estudio advierte de que estas cifras de inversión no están exentas de riesgos a futuro, ya que el contexto internacional marcado por el conflicto en Oriente Próximo, la evolución del precio del petróleo o un endurecimiento monetario, genera incertidumbre política y económica, además de riesgos inflacionistas

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Por comunidades autónomas, Madrid concentra la mayor parte de la inversión británica en España con 1.587 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 83 millones y Castilla y León, que recibió 62 millones.

En cuanto al empleo, las empresas británicas han contribuido a la creación y el mantenimiento de 342.245 puestos de trabajo en nuestro país en 2024, lo que supone el 1,5% del total del empleo en España.

Por territorios, nuevamente la Comunidad de Madrid encabeza la clasificación con más de 96.000 empleados, seguida de Cataluña, con 48.000 puestos de trabajo y Andalucía, en donde las empresas británicas mantienen casi 30.000 puestos de trabajo.

En cuanto al stock de inversión, el Reino Unido alcanzó un máximo histórico con más de 71.007 millones de euros en 2024, un crecimiento del 2,2% respecto al año anterior. Solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Francia, esta evolución refleja la solidez y estabilidad de la inversión británica en España, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.

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En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, Christopher Dottie, ha señalado que las cifras de inversión de este año muestran que la relación económica entre Reino Unido y España atraviesa un momento especialmente positivo, lo que, a su juicio, significa que las empresas continúan apostando por España como un mercado prioritario para desarrollar sus operaciones, generar empleo y crear valor.

De cara a 2027, el informe indica que las compañías establecidas en España mantienen una visión favorable sobre la evolución de la economía española. Sin embargo, el encarecimiento de la energía, una inflación prevista en torno al 3,5% y unas condiciones financieras más restrictivas moderan el optimismo de las empresas británicas, lo que lleva a algunas compañías a anticipar un escenario de estabilidad más que de mejora.

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Por otro lado, las empresas británicas también identifican retos estructurales que condicionan su evolución a medio y largo plazo en nuestro país, como la adopción progresiva de la IA y el desarrollo de competencias digitales entre los equipos, la disponibilidad de talento técnico cualificado o la incertidumbre regulatoria y burocrática que hay en España.