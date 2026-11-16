Trump se muestra a favor de que Jensen Huang vuelva dirigir Nvidia

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Washington, 16 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario Jensen Huang vuelva a dirigir al diseñador de chips Nvidia después de que dimitiera la semana pasada debido a la relación que mantuvo con una empresaria china que presuntamente colaboró con los servicios de inteligencia chinos.

"No me importaría (que Huang volviera a dirigir Nvidia)", dijo Trump al ser preguntando por la campaña que respaldaron inversores y magnates tecnológicos para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.

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El presidente estadounidense añadió, durante un intercambio con medios antes de partir de viaje a Asia, que el empresario "ha aprendido una gran lección" y que hay "un numeroso grupo de personas" que desea su regreso, al tiempo que recordó también que él propuso al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, para sustituirlo.

Destacados inversores, empleados de Nvidia o destacados ejecutivos tecnológicos como Elon Musk pidieron el retorno de Huang después de que dimitiera el pasado jueves con motivo de su relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de una empresa de Singapur que se cree que podría colaborar con la inteligencia china.

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Con respecto a la supuesta cooperación de Alice Huang con Pekín, Trump insistió en que la acusación no está demostrada.

"No sé si es una espía. Nadie lo ha probado", explicó antes de asegurar que las autoridades estadounidenses determinarán si la mujer tenía relación con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

A su vez, aunque consideró que Huang "probablemente no debería haber hecho lo que hizo", negó que el caso haya puesto en riesgo la seguridad nacional.

En el terreno comercial, dijo que el empresario quería vender chips a China y defendió permitir la exportación al gigante asiáticos de semiconductores menos avanzados, manteniendo las restricciones sobre los modelos más potentes.

Precisamente, el Gobierno estadounidense aprobó el domingo una norma que amplía los controles sobre acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial para impedir que países sujetos a restricciones, como China, eludan estos controles a través de centros de datos situados en terceros países.

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