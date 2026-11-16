El Festival de Huelva abre sus salas a los escolares con Primera Pantalla y lleva el cine a las aulas

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha iniciado este lunes las proyecciones de Primera Pantalla, la sección que reunirá en las salas a miles de escolares de Huelva y su provincia durante la quincuagésima segunda edición del certamen.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el cine ha llegado este lunes también a dos centros educativos de la capital de la mano del ciclo Cine y Valores. Así, el alumnado de la Escuela de Arte León Ortega ha visto 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez, mientras que el IES Pablo Neruda ha acogido la proyección de 'Tiempo prestado', de Paco Ortiz.

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Las dos sesiones de Cine y Valores se han celebrado en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía. El ciclo lleva el cortometraje a las aulas y combina las proyecciones con coloquios en los que los estudiantes pueden compartir sus impresiones y plantear sus preguntas a quienes han hecho las películas.

En Primera Pantalla, una de las iniciativas educativas con más historia del festival, son los escolares quienes acuden a las salas. El Departamento de Actividades Educativas y de Desarrollo ha seleccionado siete películas de España, Francia, Italia, México y Bélgica, cinco de animación y dos de ficción, con propuestas para distintas edades y etapas educativas.

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La selección invita a que la conversación continúe en clase: la amistad, el acoso escolar, las desigualdades sociales, el cuidado del medioambiente o el valor de la lectura son algunos de los temas que el alumnado podrá abordar a partir de las películas.

La programación de Primera Pantalla reúne 'Arco', de Ugo Bienvenu; 'El chico de los pantalones rosa', de Margherita Ferri; 'El tesoro de Barracuda', de Adrián García; 'La luz de Aisha', de Shadi Adib; 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra; 'Rescate congelado. Una película de huevos', de Gabriel Riva Palacio y Rodolfo Riva Palacio; y 'Un pequeño mundo', de Laura Wandel.

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Por su parte, Cine y Valores cuenta también con la colaboración de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), con la que el Festival ha programado otros cuatro cortometrajes: 'No pisar', de Rocío Sepúlveda; 'Quejío de loba', de Andrea Ganfornina; 'Tiempo y perdón', de Teresa Trasancos; y 'Tsunami', de María Pulido.

Las cuatro obras acercan al alumnado, desde lenguajes cinematográficos distintos, cuestiones como la pérdida de identidad de los barrios, la violencia heredada, los traumas familiares o las consecuencias del cambio climático.

El plan educativo da también a los universitarios la oportunidad de contar el Festival desde dentro. En la quinta edición de Jóvenes Cinéfilos Comunicadores, un grupo de estudiantes se encarga de la cobertura informativa de la programación bajo la tutoría del crítico Carlos Loureda, miembro de la Academia de Cine Europeo y de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

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La iniciativa se dirige a estudiantes de Cine, Audiovisuales, Periodismo y Gestión Cultural interesados en aprender cómo se informa sobre una película y cómo se acerca al público el trabajo de sus creadores.