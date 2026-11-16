Condenadas a cadena perpetua 64 personas en un juicio masivo contra la comunidad chií por vínculos con Irán

Guardar

Un tribunal de Bahréin ha condenado a 64 personas a cadena perpetua y a otras cinco a 15 años de cárcel en un juicio masivo contra la cúpula chií del país por cargos de terrorismo y presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní.

Algunos de los acusados han sido condenados asimismo con multas de 100.000 dinares (más de 240.000 euros) y la confiscación de más de ocho millones de dinares (más de 19,3 millones de euros) "para obras de caridad", según han anunciado este lunes las autoridades bahreiníes en una nota recogida por la agencia estatal de noticias BNA.

PUBLICIDAD

La corte ha juzgado de este modo la "creación y dirección de una organización terrorista vinculada a la Guardia Revolucionaria Iraní, que aboga por el incumplimiento de las disposiciones de la Constitución y el cambio del régimen de gobierno" en Bahréin.

La sentencia afecta a 69 personas, entre ellos 60 clérigos chiíes, todas ellas declaradas culpables de cargos relacionados con el terrorismo con la intención de derrocar el "régimen constitucional" y promover una doctrina teológica-política del difunto líder supremo de Irán Ruholá Jomeini.

PUBLICIDAD

De acuerdo al Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD, por sus siglas en inglés), el tribunal ha condenado a 64 de ellos a cadena perpetua, y al resto a 15 años de prisión, si bien del total de acusados 56 ya están entre rejas y los 13 restantes se encuentran prófugos de la justicia.

El Instituto ha condenado el veredicto "injusto" en un comunicado en el que cita "denuncias creíble de tortura, confesiones obtenidas bajo coacción y severas restricciones a la defensa" de los detenidos, además de "dudas sobre la independencia judicial" a raíz de los cambios en el proceso judicial, incluido el hecho de que la corte decidiera adelantar la lectura de la sentencia para este pasado domingo, cuando estaba previsto para el 22 de noviembre e inicialmente para el día 8 de ese mes.

PUBLICIDAD

El director de Derechos Humanos del BIRD, Ahmed Aluadaei, ha asegurado que los condenados "son víctimas del conflicto" en Oriente Próximo. "trata de un ataque contra la fe y la identidad de la comunidad chií de Bahréin, llevado a cabo a través de los tribunales", ha denunciado antes de reclamar a Reino Unido y Estados Unidos en tanto que "aliados" de Bahréin que presionen a las autoridades del país para que cesen "la persecución contra los chiíes" y excarcelen a los detenidos "arbitrariamente.

"Washington debe dejar claro que su alianza con Bahréin no da carta blanca para la persecución religiosa, la tortura ni las condenas basadas en confesiones obtenidas bajo coacción", ha agregado Aluadaei.