Soldados franceses operan en territorio ucraniano en misiones técnicas, según RFI

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París, 16 nov (EFE).- Soldados franceses operan al menos desde el pasado verano en territorio ucraniano en misiones de formación de combatientes ucranianos y de mantenimiento de material militar, sin que el Gobierno haya informado al Parlamento como le impone la Constitución, informa este lunes Radio Francia Internacional (RFI).

Los militares galos forman parte de la misión 'Volia', altamente confidencial, destacada en Ucrania a partir de las fuerzas que París tiene desplegadas en Polonia desde febrero de 2023 en el marco de una misión europea cuyo mandato ha sido prolongado hasta noviembre de 2028.

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Hasta ahora el Gobierno francés solo había reconocido la instrucción de soldados ucranianos en el propio territorio galo y en Polonia, pero no había reconocido la presencia de soldados en Ucrania.

RFI señala que la formación se está haciendo también en suelo ucraniano, para que sea más eficiente, a través de un destacamento "ligero y flexible" que efectúa "misiones cortas".

Para mantener la confidencialidad, la radio asegura que los soldados enviados a Ucrania decían que su destino es Polonia.

En cuanto a las labores de mantenimiento, están destinadas a los equipos militares que París entregó a Kiev en los últimos años, desde los cañones Caesar, a los cazas Mirage 2.000 pasando por misiles de precisión, que precisan de un alto conocimiento técnico.

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RFI asegura que el Ejecutivo no ha informado al Parlamento de esta misión y cita al presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, el conservador Cédric Perrin, recuerda que el despliegue de tropas fuera del territorio nacional, aunque no sean de combate, puede ser decidido por el presidente, pero que tras un plazo debe dar cuenta al legislativo por "obligación Constitucional".

En Francia el apoyo a Kiev no tiene el respaldo de todas las fuerzas políticas, lo que puede abrir una nueva fractura en un Parlamento muy dividido y sin mayorías absolutas. EFE