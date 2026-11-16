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El presidente de los obispos advierte del "aumento de la agresividad histérica" y las "soflamas que polarizan"

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El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha advertido del "aumento de la agresividad histérica" en la sociedad y ha criticado las "soflamas que polarizan" la vida intelectual, social y mediática.

"Lo que más impresiona es el hecho de que la fragmentación del vínculo social y el aumento de la agresividad histérica, llena de desencanto, rabia e indignación, aparecen como efectos colaterales de nuestro mejor descubrimiento: la dignidad de cada persona, la libertad del individuo. ¿Cómo ha podido ocurrir que la reivindicación de la dignidad de cada persona, de la que tan orgullosos estamos, nos haya conducido a semejante deterioro de las relaciones comunitarias, al que nos estamos resignando literalmente?", ha planteado Argüello, este lunes, durante la inauguración de la CXXX Asamblea Plenaria de la CEE.

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Entre otros asuntos, señala el descenso de los nacimientos, el aumento de la pobreza relativa o la evolución "individualista" de las democracias occidentales en un contexto de "concentración del poder tecnológico y financiero".

Según ha avisado, el punto común de tantos debates, "más bien soflamas que polarizan la vida intelectual, social y mediática con fuertes implicaciones políticas" es "poner en juego la cultura, en todos los sentidos de la palabra".

"Estas dialécticas de contrarios, de amigo-enemigo, nosotros o ellos, toman la forma de 'guerra cultural' pero, en realidad, lo que está en crisis es la noción misma de cultura, ahora reducida a un sistema de códigos explícitos, descontextualizados y, a menudo, globalizados que invaden tanto las universidades como nuestras cocinas, las luchas identitarias y las religiones, como también las prácticas sexuales e, incluso, las emociones debidamente catalogadas en emojis", ha apuntado.

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