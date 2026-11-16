El presidente de los obispos advierte del "aumento de la agresividad histérica" y las "soflamas que polarizan"

Guardar

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha advertido del "aumento de la agresividad histérica" en la sociedad y ha criticado las "soflamas que polarizan" la vida intelectual, social y mediática.

"Lo que más impresiona es el hecho de que la fragmentación del vínculo social y el aumento de la agresividad histérica, llena de desencanto, rabia e indignación, aparecen como efectos colaterales de nuestro mejor descubrimiento: la dignidad de cada persona, la libertad del individuo. ¿Cómo ha podido ocurrir que la reivindicación de la dignidad de cada persona, de la que tan orgullosos estamos, nos haya conducido a semejante deterioro de las relaciones comunitarias, al que nos estamos resignando literalmente?", ha planteado Argüello, este lunes, durante la inauguración de la CXXX Asamblea Plenaria de la CEE.

PUBLICIDAD

Entre otros asuntos, señala el descenso de los nacimientos, el aumento de la pobreza relativa o la evolución "individualista" de las democracias occidentales en un contexto de "concentración del poder tecnológico y financiero".

Según ha avisado, el punto común de tantos debates, "más bien soflamas que polarizan la vida intelectual, social y mediática con fuertes implicaciones políticas" es "poner en juego la cultura, en todos los sentidos de la palabra".

"Estas dialécticas de contrarios, de amigo-enemigo, nosotros o ellos, toman la forma de 'guerra cultural' pero, en realidad, lo que está en crisis es la noción misma de cultura, ahora reducida a un sistema de códigos explícitos, descontextualizados y, a menudo, globalizados que invaden tanto las universidades como nuestras cocinas, las luchas identitarias y las religiones, como también las prácticas sexuales e, incluso, las emociones debidamente catalogadas en emojis", ha apuntado.

PUBLICIDAD