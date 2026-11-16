MSC Cruceros establece en Singapur su primer puerto base en el sudeste asiático

Guardar

MSC Cruceros y la Oficina de Turismo de Singapur han suscrito un acuerdo estratégico de tres años por el que la compañía naviera establecerá por primera vez un puerto base en el país asiático a partir del último trimestre de 2028, consolidando su plan de expansión en el mercado asiático y el posicionamiento de Singapur como centro neurálgico del sector en la región.

La operativa arrancará en la temporada de invierno 2028/29 con el buque MSC Orchestra, que realizará itinerarios de entre ocho y doce noches con escalas en Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia e Indonesia.

PUBLICIDAD

La comercialización de estas nuevas rutas se abrirá el próximo 14 de diciembre de 2026.

Con este despliegue, el MSC Orchestra se sumará al MSC Bellissima como segundo buque de la naviera en Asia, duplicando su capacidad operativa y oferta comercial en el continente.

Asimismo, la división de cruceros del Grupo MSC reforzará su presencia en el enclave con la llegada en 2027 de Explora Journeys, su marca de lujo, cubriendo así tanto el segmento contemporáneo como el de alto poder adquisitivo desde el mismo puerto.

PUBLICIDAD

INVERSIÓN EN FLOTA Y DESPLIEGUE REGIONAL

De cara a su posicionamiento en el mercado asiático, el MSC Orchestra será sometido previamente a una remodelación integral para incorporar el concepto de lujo 'MSC Yacht Club', nuevos espacios de restauración -entre ellos el asador Butcher's Cut y el Kaito Sushi Bar-, además de la renovación de su spa e instalaciones deportivas.

PUBLICIDAD

Una vez concluida la campaña invernal desde Singapur, el buque se reposicionará para operar en Japón, Corea del Sur y China.

El consejero delegado de MSC Cruceros, Gianni Onorato, ha subrayado que Asia constituye "una parte importante del crecimiento global a largo plazo" de la compañía, destacando que la alianza permite captar tanto al pasajero internacional como al local.

Por su parte, la directora ejecutiva adjunta del grupo de desarrollo de experiencias de la Oficina de Turismo de Singapur, Jean Ng, ha señalado que el compromiso trienal de la naviera avala la solidez de la infraestructura portuaria y aérea del país, al tiempo que generará un efecto arrastre en el gasto turístico de los destinos vecinos del sudeste asiático gracias a las estancias previas y posteriores al embarque.

PUBLICIDAD