Rusia derriba más de 1.330 drones ucranianos, un nuevo récord en una sola noche desde el inicio del conflicto

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Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de 1.336 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante la pasada noche, lo que supone la cifra más alta interceptada en una sola jornada desde el estallido de la guerra tras la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según ha detallado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de sus redes, los sistemas de defensa antiaérea han interceptado y destruido los aparatos no tripulados sobre un total de dieciséis regiones y territorios, entre ellos Moscú, Tver, Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Riazán, Oriol, Vorónezh, Vladímir, Smolensk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Krasnodar y la anexionada península de Crimea, así como sobre las aguas de los mares de Azov y Negro.

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Por su parte, el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, ha precisado que alrededor de 600 vehículos aéreos no tripulados se dirigían hacia la región de Moscú entre las 17.00 horas del domingo y las 08.00 horas de este lunes (hora local).

"La mayoría de ellos fueron destruidos por el sistema de defensa aérea del Ministerio de Defensa en puntos distantes", ha señalado Sobianin, quien ha confirmado que otros 191 aparatos fueron neutralizados cuando se aproximaban directamente a la ciudad de Moscú, sin que por el momento hayan trascendido datos sobre víctimas o daños materiales.

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Este ataque supera el anterior registro máximo alcanzado el pasado 29 de octubre, cuando las defensas antiaéreas rusas informaron del derribo de 1.214 drones ucranianos en una sola noche en el marco de la ofensiva aérea cruzada entre ambos países.