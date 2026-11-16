La líder japonesa destaca la cooperación energética con ASEAN antes de la cumbre en Manila

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Manila, 16 nov (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó este lunes el compromiso de su país con la "resiliencia económica y energética" de la región, antes de viajar a Manila para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países asociados.

En un mensaje en la red social X, Takaichi dijo que mostrará su "determinación de fortalecer el 'poder de Asia'" en una reunión de la plataforma AZEC (Comunidad de Cero Emisiones de Asia) y "presentar la evolución hacia una 'AZEC 2.0', con un mayor énfasis en la resiliencia económica y energética".

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La plataforma AZEC fue lanzada en 2023 por 11 países para promover la descarbonización de la región: Japón, Australia, Brunéi, Camboya, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

La mandataria explicó también que buscará reforzar su cooperación con la ASEAN durante la cumbre de Manila, y viajará después a Shenzhen, en China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comienza este miércoles.

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"En un momento en que la comunidad internacional se enfrenta a cambios históricos, deseo comunicar activamente los esfuerzos de Japón para mantener y reforzar un 'orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho' y confirmar con cada país la cooperación necesaria para ello", aseguró Takaichi.

La líder japonesa mantendrá además encuentros bilaterales con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung; el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, además de participar en un encuentro de líderes del Quad (Japón, EE.UU., Australia e India). EFE

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