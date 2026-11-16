Guterres reafirma ante la ASEAN el compromiso "incondicional" con la libertad de navegación en Ormuz y el mar Rojo

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reafirmado este lunes ante los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) el compromiso "incondicional" de la ONU con la defensa de los derechos y la libertad de navegación "en todas las circunstancias", en referencia al impacto que los bloqueos en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y la situación en el mar Negro están teniendo sobre las economías asiáticas.

Durante su intervención en la cumbre ASEAN-ONU celebrada en Manila --su última cita de este nivel al frente del organismo multilateral--, Guterres ha reconocido las consecuencias directas que los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, sumados al aumento de los aranceles y de los costes energéticos, están provocando en el Sudeste Asiático.

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"Soy plenamente consciente del impacto en su región del conflicto entre Rusia y Ucrania, incluida la situación en el mar Negro, y de las diversas crisis que asolan Oriente Próximo, en particular los bloqueos en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo. Quiero reafirmar el compromiso incondicional de Naciones Unidas de defender los derechos y libertades de navegación en todas las situaciones", ha subrayado.

Asimismo, el máximo responsable de la ONU ha abogado por reformar el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales para que la representación de los países de la ASEAN refleje su peso real en la economía global actual, al tiempo que ha pedido reforzar la arquitectura financiera mundial para blindar a los países en desarrollo frente a crisis económicas recurrentes y acelerar una transición justa hacia las energías renovables.

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INQUIETUD POR BIRMANIA Y ELOGIOS AL ALTO EL FUEGO CAMBOYA-TAILANDIA

En el plano regional, Guterres ha felicitado al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., por la celebración de las elecciones en la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (BARMM), destacando que consolidan "un notable proceso de paz" que debe servir de ejemplo más allá de Filipinas. De igual modo, ha elogiado los avances hacia un Código de Conducta en el mar de China Meridional y la mediación del bloque para garantizar la durabilidad del alto el fuego entre Camboya y Tailandia.

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Por el contrario, el secretario general ha expresado su "profunda preocupación" por la persistente crisis en Birmania, donde ha advertido de que el sufrimiento humano ha alcanzado grandes proporciones. En este sentido, ha instado a todas las partes a proteger a los civiles, permitir un acceso humanitario seguro y sin trabas, y liberar de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos arbitrariamente.

Finalmente, Guterres ha recordado que, casi una década después de su desplazamiento forzoso masivo, la población rohingya sigue esperando rendición de cuentas por las graves violaciones sufridas y condiciones que permitan un retorno seguro, voluntario y digno, recordando a los Estados su deber de proteger a quienes huyen de la violencia y la persecución.

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