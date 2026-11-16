La COP31 comienza su semana decisiva con una primera jornada sobre la IA y sus impactos

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- El balneario turco de Antalya encara su semana decisiva con la presencia de casi 200 negociadores jefe de la Cumbre del Clima (COP31), que consagra su jornada de hoy a la inteligencia artificial (IA) y sus impactos medioambientales y éticos.

Hasta el viernes 20, los representantes climáticos se esforzarán en llegar a un consenso que se centrará, de acuerdo con el primer documento de evaluación publicado por la presidencia turco-australiana de la COP31, en la continuidad del programa de mitigación de emisiones más allá de 2026, la adaptación con objetivos medibles y la financiación climática, incluida la destinada a adaptación hasta 2035.

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Entre los seis objetivos fijados, destacan el de elevar el nivel de electrificación mundial del actual 23 % hasta el 35% para 2035, reducir un 50 % los residuos, elevar al 15 % la reutilización de materiales y disminuir la intensidad energética de los edificios.

Como sucede en este tipo de reuniones multilaterales, la complejidad será plasmar las intenciones en decisiones vinculantes que tengan "un impacto real" en la vida de las personas, como reconoció el ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la COP31, Murat Kurum, en su rueda de prensa de balance en el ecuador de la COP31.

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No obstante, es el ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, quien ejerce como Presidente de las Negociaciones y Negociador Jefe de la COP31 (encargado de conducir las sesiones formales entre países), en un formato de copresidencia inédito.

Uno de los principales tira y afloja de la cita será la financiación de la lucha contra el cambio climático que los países considerados en vías de desarrollo exigen de los más ricos, una cuestión peliaguda teniendo en cuenta las crisis presupuestarias que sufren muchas de las naciones más desarrollados.

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La presidencia de la COP ya advirtió de que los 1,3 billones de dólares previstos no son suficientes para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados, el objetivo fijado en la COP21 de París y que, de acuerdo con las actuales políticas, está fuera de alcance.

La expectativa de acuerdos de envergadura en Antalya quedó, en principio, rebajada la semana pasada con la relativa escasa presencia de jefes de Estado y de Gobierno, ya sea del Sur o del Norte Global.

Entre las grandes economías mundiales y aparte los anfitriones turcos y australianos, solo Brasil, con su presidente, Luiz Inácio Lula de Silva, y el Reino Unido, con su primer ministro, Andy Burnham, estuvieron en la ciudad turca.

La temática de este lunes será la IA y los daños colaterales que empieza a provocar. Esta nueva revolución tecnológica, una prioridades de inversión para Estados Unidos y China, presenta a la vez un fuerte impacto medioambiental por el uso continuo de recursos energéticos, como el agua, y puede provocar conflictos éticos, al dar información poco precisa o errónea sobre el cambio climáticos.

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Es precisamente ese último punto que centrará uno de los actos centrales de la jornada: la presentación por parte de la Unesco del informe '¿Podemos confiar en la IA sobre la información climática?'.

Aprovechando esa presentación, la Presidencia turca junto con la Unesco y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) lanzará el llamado Compromiso de Antalya sobre IA, que busca que gobiernos y empresas tecnológicas asuman compromisos voluntarios para medir y divulgar el consumo de energía y agua de sus modelos, exigir centros de datos alimentados por renovables y fomentar la circularidad y el reciclaje del hardware.

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