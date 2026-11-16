Resistencia de bacterias a antimicrobianos podría causar 39 millones de muertes hasta 2050

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Ginebra, 16 nov (EFE).- La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos y otros antimicrobianos, a veces fruto de su uso inadecuado, causa un millón de muertes anuales y al creciente ritmo actual podría provocar 39 millones de fallecimientos en los próximos 25 años, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el inicio de una semana mundial de concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos, la OMS recuerda que el problema está muy extendido, amenaza el futuro de la medicina moderna y pone en peligro intervenciones quirúrgicas, partos, tratamientos contra el cáncer, trasplantes y tratamientos de enfermedades crónicas.

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Además del millón de muertes directas, según estadísticas de 2021, se estima que otros 4,7 millones de fallecimientos están asociados con el problema, según indicó en una rueda de prensa el director del Departamento de Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS, Jean-Pierre Nyemazi.

Un informe de la OMS en 2025 constató que casi una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas mediante pruebas de laboratorio en todo el mundo era resistente al tratamiento con antibióticos, "y la tendencia va en aumento", recordó el experto.

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Invertir en el uso responsable de los antimicrobianos e investigar nuevos medicamentos para adaptarse a la evolución de los patógenos "puede salvar vidas y generar beneficios económicos", aseguró Nyemazi.

Aunque se investigan nuevos tratamientos para bacterias, virus, hongos y parásitos que tras evolucionar dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos, el ritmo de desarrollo a menudo no avanza a la misma velocidad, alertó.

La responsable de seguimiento y evaluación de este problema en la OMS, Pravarsha Prakash, señaló que según sondeos realizados este año sólo 42 países, o uno de cada cinco, disponen de un plan financiado para actuar contra la resistencia a los antimicrobianos.

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Sólo un 36 % de países dispone de laboratorios nacionales de referencia capaces de realizar pruebas de resistencia en todos los patógenos bacterianos y fúngicos, según los seguimientos de la OMS. EFE