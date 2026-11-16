Víctor Janeiro da la estocada a Belén Esteban: "Miente. Mi hermano lo ha intentado por activa y por pasiva"

16/11/2026 Víctor Janeiro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Aislado en 'Supervivientes All Stars 3' y sin noticias del exterior durante los 64 días que se ha pasado en Honduras, Víctor Janeiro se ha enterado a su regreso del reality del recrudecimiento de la guerra mediática entre su hermano Jesulín de Ubrique, su cuñada María José Campanario y su sobrina Juls Janeiro contra Belén Esteban, y la entrada de lleno en escena de su mujer Beatriz Trapote como uno de los azotes públicos de 'la princesa del pueblo' en defensa de su familia.

Nada más aterrizar en España después de dos meses en los Cayos Cochinos, el torero ha reaparecido en el plató de Mediaset durante el debate final de la edición y, como no podía ser de otro modo, ha reaccionado a lo que ha currido durante su ausencia. "Esto es la historia interminable" ha expresado con cierto cansancio, revelando que aunque en su día él tuvo buena relación con Belén y vivió desde un segundo plano su ruptura con su hermano -porque él tenía entonces 18 años-, vio "sufrir de verdad" a su madre, Carmen Bazán. "La vi llorar muchas veces y de ahí es donde nace lo que yo he podido hablar de Belén Esteban" ha explicado sobre sus declaraciones sobre la de Paracuellos en el 'Puente de las emociones, donde afirmó que había sido ella la que no habría facilitado la relación entre Andrea y su familia paterna.

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"Sí, totalmente" se ha reafirmado sobre su opinión, reconociendo que "quizás lo ha utilizado de cara a la relación con mi hermano". "Cuando la niña es pequeña pienso que la responsable es la madre. El padre lo ha intentado por activa y por pasiva" ha asegurado rotundo en defensa de Jesulín.

Lejos de quedarse ahí, Víctor ha aseugurado que Belén ha mentido, "en su momento seguro claro que sí, porque mi hermano lo intentó muchísimas veces", apuntando que "lo que pasa es que nosotros lo hemos tratado con respeto hacia la niña, nos hemos mantenido al margen y así lo decidimos. Nadie de mi familia se ha sentado en un plató para hablar".

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"Yo soy una persona que voy a defender siempre a mi familia por encima de todo, no soy un tipo que me siente en un plató para hablar de Belén, ni de nadie. Respeto la vida de mi hermano muchísimo. Con lo que yo te voy a decir, creo que eso va a misa. En mi casa me trato con mis hermanos y con sus mujeres de siempre. Yo no sé quién dice diez años, ni un año... Ni de días" ha zanjado, negando rotundamente que estuviese 10 años sin hablarse con María José Campanario como ha afirmado 'la patrona'.

Por último, Víctor ha dejado claro que él jamás ha dudado de la paternidad de Andrea, e implacable y matizando que "no me voy a meter porque es un tema de mi hermano y de Belén", ha asegurado que la madre de su sobrina Andrea es la persona que "más daño" ha hecho a su familia.

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Tras la gala, el de Ubrique se ha dejado ver de lo más cómplice con sus compañeros -a excepción de Asraf Beno-, aunque muy cercano a Rosa Benito ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre Belén.