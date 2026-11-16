Agencias

Partido de Eisenkot pide investigar a la oficina de Netanyahu por "injerencia" electoral

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El partido Yashar! (¡Recto!), del líder opositor Gadi Eisenkot, pidió este lunes a la fiscal general israelí abrir una investigación penal por presunta "injerencia indebida en el proceso electoral" y abuso de las competencias policiales, tras las revelaciones sobre la implicación de la oficina de Benjamín Netanyahu en las acusaciones de fraude contra el partido islamista Raam.

La petición la firma el exjefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) y diputado de Yashar! Yoram Cohen, que en una carta difundida por su partido reclamó investigar si la oficina de Netanyahu usó a la Policía para promover sus intereses en la jornada electoral del 27 de octubre, así como la presunta actuación de altos mandos policiales "por motivos políticos ilegítimos". EFE

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