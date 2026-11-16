Previa del Barça - Paris Basketball

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El Barça recibe este martes (20.30 horas) al Paris Basketball en el Palau Blaugrana en la duodécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo de máxima exigencia en el que los blaugranas, mermados por bajas importantes, intentarán prolongar su buena dinámica continental y frenar en seco a un conjunto galo que llega desatado tras encadenar cuatro victorias consecutivas.

Los de Aleksander Sekulic afrontan el choque amparados en su reciente y ajustado triunfo a domicilio ante el Panathinaikos (74-76), que consolidó su paso firme en Europa. Enfrente estará un cuadro parisino muy peligroso que ha superado sus últimos cuatro compromisos, el último de ellos en un festival ofensivo ante el Fenerbahce Tarfin Istanbul (111-109), haciendo gala del tercer mejor ataque de toda la competición con 91 puntos por partido de media.

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Para contrarrestar este caudal ofensivo, el Barça deberá sobreponerse a ausencias muy sensibles en su perímetro. El cuerpo técnico no podrá contar con su máximo anotador, un Kevin Punter que promedia 15,9 puntos pero que estará seis semanas alejado de las pistas por un esguince de tobillo, ni con los también lesionados Tosan Evbuomwan y Umoja Gibson. Ante esta adversidad, el base Justin Robinson ha dado un paso al frente para liderar al equipo, encadenando ocho partidos seguidos con al menos diez puntos en su cuenta particular y firmando grandes actuaciones.

El base estadounidense, que curiosamente la pasada campaña debutó en la Euroliga con la camiseta del Paris, vivirá un vibrante emparejamiento con el francotirador Nadir Hifi. El exterior del conjunto francés es la gran amenaza visitante, liderando la tabla de anotadores del torneo con 20,8 puntos por encuentro tras batir el récord histórico de anotación regular el curso pasado. Junto a él, figuras como TJ Warren, Tyson Etienne o el rocoso Allan Dokossi exigirán la máxima concentración defensiva local.

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En la previa del encuentro, Sekulic ha destacado el nivel físico, el ritmo y la efectividad del rival, pero ha puesto el foco en la evolución y madurez de su propia plantilla. "Lo que tenemos ahora y me gusta mucho es que hay buena química, entendemos los roles de los jugadores y, lo más importante, estamos creciendo de partido a partido, jugando cada vez mejor. El objetivo principal es que este equipo crezca para jugar mejor y de la manera que queremos", ha afirmado el preparador esloveno, que también ha aprovechado para pedir a la afición que mantenga intacto su apoyo incondicional.

La historia reciente añade un componente de advertencia ineludible para los 'culers', ya que el equipo que ha jugado como visitante ha ganado por un margen de dobles dígitos en los cuatro enfrentamientos previos entre ambos clubes. De hecho, el Paris ya asaltó el Palau Blaugrana el pasado mes de febrero (74-85) y goleó en el primer cruce histórico entre ambas entidades (87-103) en noviembre del año 2024.

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Con el poderío interior de Josh Nebo, tercer máximo reboteador del torneo, como principal baluarte en la pintura, el Barça intentará imponer su solidez defensiva y quebrar esa particular estadística negativa como local ante los parisinos, en un choque vital que medirá las verdaderas credenciales del proyecto blaugrana ante el equipo más en forma del momento.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Robinson, Brizuela, Parra, Martin y Nebo --posible quinteto inicial--; Núñez, Ubal, Minaya, Umude, Nkamhoua, Makoundou y Balcerowski.

PARIS BASKETBALL: Hifi, Herrera, Warren, Dokossi y Faye --posible quinteto inicial--; Ntilikina, Rhoden, Etienne, Ayayi, Tarpey, Cavaliere y Morgan.

--ÁRBITROS: Pukl, Koljensic y Peerandi.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.