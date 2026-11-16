Asraf Beno acusa a Isabel Pantoja de clasista: "No me acepta porque no tengo dinero y por mi origen"

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Ahora sí. Tras la gran final del pasado jueves en la que Asraf Beno se convirtió en el flamante ganador de los 50.000 euros de premio tras imponerse a Yola Berrocal, Víctor Janeiro y Omar Sánchez, 'Supervivientes All Stars 3' ha puesto el broche de oro a la edición con un último debate presentado por Sandra Barneda y al que han asistido tanto los finalistas -recién llegados de Honduras- como el resto de sus compañeros para hacer balance de los dos meses de aventura y saldar sus cuentas pendientes.

Como no podía ser de otra manera, el marido de Isa Pantoja se ha convertido en el gran protagonista de la noche y, además de enterrar el hacha de guerra con Rosa Benito -después de que ésta admitiese que se equivocó al decirle que no tenía vida y reprocharle que no haya remado a favor para que su mujer se reconcilie con su madre, Isabel Pantoja- se ha sincerado como nunca sobre las razones de su nula relación con la tonadillera.

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Asegurando que ve "injusto" cómo la artista "juega" con los sentimientos de su hija, Asraf ha revelado que nunca le ha preguntado a su suegra por qué actúa así ya que "yo dejé de tener relación hace muchísimo tiempo, 4 o 5 años". "Ha cambiado de número... Antes de eso intenté conciliar en otros aspectos, he intentado llamarla, a veces me colgaba, a veces no hablaba...", ha explicado, relatando que aunque en una ocasión se disculpó con él por hablarle de una "manera mala", siguió siendo "muy altiva" con él.

Ha sido entonces cuando la presentadora le ha preguntado por qué Isabel le ha rechazado desde que comenzó su relación con Isa, y, sin ocultar su dolor, ha asegurado que "lo primero porque no tengo dinero, aunque ahora un poquito más. Me río por no llorar, vamos a sacar un punto gracioso". "Es mi pensamiento, y lo segundo es por mi origen, creo que por mi origen que he escuchado comentarios de periodistas, he escuchado cosas no de ellos directamente. No solo he escuchado esas cosas conmigo, se ha escuchado de más personas, no es una locura, esto se sabe en los platós de televisión que no solo es conmigo. Pero no voy a entrar en esos temas. Directamente a mí no, yo lo he escuchado por la gente" ha expresado, dejando entrever que la cantante de 'Marinero de luces' no le querría como yerno por su raza.

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Unas palabras que han desatado un gran revuelo en el plató; mientras Alma Bollo -muy cercana a Isabel- ha sufrido un ataque de ansiedad, Laura Cuevas ha recordado que ninguna de las novias de Kiko Rivera tenían dinero y la cantante las trató siempre bien, mientras que Yulen Pereira ha recordado que él fue pareja de Anabel Pantoja y jamás se ha sentido apartado por la familia Pantoja por su raza o por su origen, poniendo en entredicho lo que Asraf había contado.

Visiblemente enfadado, el marido de Isa ha estallado sin entender por qué sus compañeros querían "invalidar lo que yo siento". "Si lo estoy sintiendo es por algo. ¿Crees que me voy a inventar semejante barbaridad? No me gusta lo que estáis haciendo, es muy feo. Poniendo ese ejemplo estás invalidando mis sentimientos. Yo no he dicho que Isabel sea racista, he dicho que he sentido que por no tener dinero y por orígenes, yo he sentido eso" ha sentenciado.

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Tras la última gala, Asraf ha atendido a algunos fans a las puertas de Mediaset y, sin perder la sonrisa, ha evitado pronunciarse sobre su duro reproche a Isabel Pantoja, evitando repetir o matizar si cree que la artista no le acepta por su origen o por su clase social.