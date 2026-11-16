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Díaz retira su candidatura para dirigir la OIT para "no dividir" al movimiento sindical

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hace unos minutos en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La votación para el cargo iba a celebrarse hoy mismo, a partir de las 10.00 horas, y Díaz iba a enfrentarse al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que optaba a la reelección.

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La ministra ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece al deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.

Según explica, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto".

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"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", subraya Díaz.

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