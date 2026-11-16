Orsi reivindica las relaciones "excelentes" con Milei y considera clave el triunfo de Lula para Mercosur

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha reivindicado este lunes las relaciones "excelentes" que mantiene su Gobierno con el de Javier Milei en Argentina, asegurando que las relaciones encontraron referentes personales y se centraron en una agenda concreta, al tiempo que ha valorado el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como fundamental para que progrese la alianza de Mercosur.

"Es excelente la relación. Cosas que nunca habíamos logrado, con este Gobierno sí lo logramos", ha recalcado sobre los vínculos con Argentina en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum coincidiendo con su visita a Madrid.

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Según ha dicho, la clave reside en que desde "filosofía y posiciones distintas" el contacto es fluido entre Argentina y Uruguay. "Yo no encuentro ningún punto hoy que sea complejo. Funciona bien porque creo que hemos encontrado la forma de vincularnos que tiene que ver con los vínculos personales, los conocimientos que se tienen", ha expuesto.

De esta forma, Orsi ha incidido en que las relaciones entre ambos países son mejores que cuando en la Casa Rosada estaba Néstor Kirchner, desde 2003 a 2007, cuando había una "gobiernos con una afinidad espectacular" pero "los puentes estaban cortados".

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Respecto al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, ha considerado que la reelección resulta clave para la buena marcha de Mercosur. "Es una muy buena noticia por los planteamientos que los dos candidatos hicieron con respecto a la integración", ha apuntado.

En todo caso, ha reconocido que Lula tendrá difícil avanzar en su programa político ante un Parlamento "complicado". "Espero que pueda lograr los acuerdos fundamentales para gobernar, porque tiene un Parlamento muy complicado", ha señalado.

"La clave del presidente de Brasil va a ser lograr los acuerdos para poder caminar", ha admitido, mientras que de la situación en Chile ha valorado el cambio de mando "civilizado" tras la llegada al poder de José Antonio Kast exponiendo que en muchas ocasiones esto no se produce en la región.

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Sobre el giro a la derecha de Latinoamérica, que deja a Uruguay, junto a Brasil, como uno de los pocos Ejecutivos de izquierda, Orsi lo ha achacado a una "insatisfacción" existente en la población de todo Occidente que lleva a los partidos oficialistas a perder elecciones, lo que se ha unido a la debilidad de las "viejas estructuras" de partidos.

EEUU Y VENEZUELA

De todos modos, al respecto a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos que propiciaron el control de los demócratas del Congreso, el dirigente uruguayo ha descartado que vaya a producir un cambio en la actual administración norteamericana.

Por último sobre la situación en Venezuela, ha apoyado una 'hoja de ruta' que lleve a elecciones libres y transparentes, instando a que sea la propia presidenta interina, Delcy Rodriguez, la que de pasos en esa dirección.

"Desde mi campaña electoral y desde antes, Venezuela no funcionaba como una democracia. Tiene que haber una hoja de ruta donde tienen que pasar cierta cantidad de cosas (...) como libertad, transparencia", ha explicado.

Orsi, sin entrar al choque con las autoridades de Caracas, ha señalado que Uruguay "prefiere otra forma de convivencia" con "pluralidad" y "elecciones libres". "Lo que es, es y lo que no es, no es. No era con Maduro, tampoco es ahora, pero si hay una hoja, si hay una línea donde uno puede ser capaz dentro de un año, yo creo que sería muy buena cosa", ha señalado, en referencia al horizonte electoral.

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De todos modos ha reconocido que en Venezuela se vive un "proceso complejo" político que "no puede basarse solo en la conveniencia económica o en una diplomacia que solamente se apoya en lo mercantil", ha dicho en una crítica entreverada al enfoque de Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en enero de este año.

DEFIENDE EL MODELO ESTABLE Y EL PRAGMATISMO DE URUGUAY

A lo largo del encuentro, el dirigente uruguayo ha defendido el modelo político del país marcado por la estabilidad política y la alternativa pacífica del poder, incidiendo en que los partidos políticos construyen desde el proyecto del gobierno saliente.

"Podemos desde algunos partidos votar en contra proyectos que son fundamentales para quien está en el gobierno y dar una pelea a muerte para que esa ley no salga y cuando al otro partido le toca gobernar no dinamita eso que votó en contra", ha afirmado.

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De esta forma ha valorado que las formaciones "se acomodan y adaptan" para "navegar" con medidas que no le resultaba "tan convenientes" pero en ningún caso se "rompe la estantería".

Y por ello ha señalado un enfoque de política exterior muy "pragmático" en el que Montevideo opta por "dialogar con todos y defender el interés nacional". "Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones de servicios, especialmente vinculados a tecnología y conocimiento. China es nuestro principal socio comercial en bienes. Argentina y Brasil, nuestros vecinos, son socios fundamentales para varios productos y servicios, como por ejemplo el turismo. Y la Unión Europea es el principal origen de nuestra economía y de la inversión extranjera directa", ha indicado.

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"El abanico nuestro es muy abierto", ha resumido, para detallar en todo caso que este enfoque obliga a "moverse con mucho pragmatismo y con mucho cuidado en tiempos donde la geopolítica a veces complica la cosa".

Por último sobre el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, acuerdo que se está aplicando de forma provisional desde el 1 de mayo, Orsi ha subrayado que "ya empieza a tener sus frutos" y en cuestión de exportaciones a la UE, el país ya aumentó en un 12% con respecto al año anterior.

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De esta forma, el dirigente uruguayo ha sostenido que el sistema del país cuenta con "instituciones que funcionan, reglas claras que se respetan y una sociedad que sabe construir acuerdos".