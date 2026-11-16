OPPO presenta los nuevos Reno17 y Reno 17 Pro, con cámara de 200 MP y baterías de hasta 8.000 mAh

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OPPO ha presentado su nueva serie de 'smartphones' Reno17, con la versión estándar y Pro, destacando este último por su pantalla AMOLED compacta de 6,32 pulgadas y su triple cámara con sensor principal de 200 MP, así como la versión estándar por su batería de 8.000 mAh.

La compañía ha dado a conocer los nuevos integrantes de su familia Reno en un evento celebrado este lunes en China, comenzando por el OPPO Reno17 Pro, que está equipado con un procesador Dimensity 8.550 Super, que se acompaña de una configuración de entre 8 y 12 GB de memoria RAM y 256 y 512 GB de almacenamiento.

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Este modelo pro se caracteriza por un diseño más compacto, con una pantalla AMOLED reducida de 6,32 pulgadas y marcos metálicos, así como un cristal de alta resistencia OPPO Crystal Shield. Esta pantalla ofrece una resolución de 1,5K, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y alcanza un brillo máximo de 1.800 nits.

El conjunto de cámaras se compone de un sensor principal de 200 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica OIS, un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y zoom digital de 120x; y un sensor ultra gran angular también de 50 MP con un campo de visión de 116 grados. La cámara frontal es de 50MP. Asimismo, la cámara es capaz de grabar vídeo a 4K 60 fps.

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En lo relativo a la batería, cuenta con una capacidad de 7.250 mAh, con carga rápida por cable de 80W y 1.500 ciclos de carga manteniendo su salud de batería. Asimismo, se combina con un sistema de refrigeración de 4.400 mm.

El OPPO Reno17 Pro está impulsado por el sistema operativo ColorOS17 y se ha presentado en los colores blanco, marrón y un acabado azul con motivos de un gato en la parte trasera, delineando la silueta de este animal.

OPPO RENO17

El nuevo OPPO Reno17 comparte buena parte de las funciones del modelo Pro, sin embargo, apuesta por una pantalla más grande de 6,56 pulgadas, algo que se suele reservar para los modelos más avanzados. En este caso, cuenta con un panel FHD+ con resolución de 2.624 x 1.208 píxeles, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz y hasta 1.800 nits de brillo máximo.

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La cámara, por su parte, cuenta con un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica OIS. Se completa con un sensor ultra gran angular y un teleobjetivo, ambos de 50 MP. La cámara frontal es de 50 MP igualmente.

Para su funcionamiento, está equipado con un procesador Snapdragon 7 de cuarta generación y también cuenta con ColorOS 17. La configuración en este caso es de entre 8 y 12 GB de memoria RAM y entre 256 o 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Asimismo, la batería también mejora, con una capacidad que asciende a los 8.000 mAh.

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Este OPPO Reno17 también se ha presentado en los colores blanco, marrón y una edición especial azul con motivos de gato.