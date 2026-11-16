OpenAI lanza ChatGPT Wallet para que los agentes de Dots realicen pagos en nombre del usuario

16/11/2026 Captura del agente de IA de ChatGPT Wallet en Dots. POLITICA OPENAI

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OpenAI ha lanzado ChatGPT Wallet, su nueva solución para "pagos seguros hechos por los agentes" que, a través Dots, permitirá que los agentes realicen pagos de compras sin acceder a los datos reales de la tarjeta del usuario, quien deberá aprobar cada compra mediante la huella dactilar o el reconocimiento facial.

El laboratorio de IA presentó su plataforma de agentes Dots en septiembre de este año como un agente que puede trabajar durante la noche y presentar al usuario por la mañana las tareas terminadas. Ahora, pretende emplear las capacidades de esta plataforma para facilitar compras y pagos a través de dichos agentes.

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Para ello, la compañía dirigida por Sam Altman ha lanzado ChatGPT Wallet, presentado como el primer monedero que permite "a los agentes realizar pagos sin acceder a los datos reales de las tarjetas del usuario", y que requiere una comprobación final de seguridad antes de cada pago.

ChatGPT Wallet se ha diseñado con la colaboración de American Express, Mastercard y Visa y, de momento, solo estará disponible a través de Dots para los suscriptores de ChatGPT Pro en Estados Unidos. Además, la compañía ha publicado una guía con herramientas a disposición de los negocios para que puedan comenzar a dar soporte a los clientes que compran a través de agentes.

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Esta herramienta se ha lanzado porque "1.200 millones de personas usan ChatGPT cada semana, y muchos de ellos lo usan para buscar productos, comparar opciones y decidir qué comprar". Por tanto, con ChatGPT Wallet, ayudarán a que los usuarios completen las compras, dando a sus agentes una forma de pagar "que los negocios pueden aceptar con sus sistemas actuales", tal y como ha afirmado la compañía desde un comunicado en su blog.

En un primer momento, ChatGPT Wallet para Dots se está desplegando de forma limitada para ir probando su viabilidad en un entorno real de uso con negocios, bancos y redes de pago para ir mejorando su compatibilidad y fiabilidad.

El funcionamiento de ChatGPT Wallet se basa en que el usuario añada una tarjeta bancaria solo una vez para pasar a la aprobación de cada compra con el escaneo de sus huellas dactilares o a través de Face ID.

Tras esta aprobación, y al igual que sucede con 'tap to pay', Apple Pay o Google Wallet, se sustituyen los datos de la tarjeta bancaria por un 'token' de pago, por lo que la información de la tarjeta nunca se comparte con el agente de IA de Dots o el negocio en el que se está ejecutando la orden de compra.

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Con el tiempo, OpenAI espera que los usuarios "puedan delegar totalmente las compras en sus agentes gracias a una serie de parámetros como límites de gasto, categorías de compra o periodos de tiempo".

Por último, y tras las restricciones aplicadas por Amazon al bloquear los agentes de Muse de Meta, OpenAI ha señalado que los sitios web "necesitan asegurarse de que no bloquean a los agentes de forma involuntaria", al igual que los sistemas de riesgo y pago necesitan reconocer las compras legítimas hechas por los agentes.

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