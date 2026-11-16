Agencias

Israel reivindica un bombardeo en Líbano contra un supuesto "envío de armas" a Hezbolá en la frontera con Siria

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El Ejército de Israel ha reivindicado este lunes un bombardeo contra un supuesto "envío de armas" al partido-milicia chií Hezbolá en una zona de Líbano situada cerca de la frontera con Siria, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que el grupo libanés se haya pronunciado al respecto.

Así, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el ataque ha sido perpetrado contra la zona de Janta, antes de argumentar que "estas armas tenían como objetivo reforzar las capacidades operativas de Hezbolá para llevar a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes y soldados de las FDI".

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"Hezbolá sigue utilizando zonas de todo Líbano para el contrabando de armas y actividades terroristas, en violación de los acuerdos alcanzados", han señalado, al tiempo que han reiterado que sus tropas "seguirán actuando para eliminar amenazas, manteniéndose al mismo tiempo comprometidas con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano".

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de plano si las tropas israelíes no completan su retirada de las zonas que ocupan.

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