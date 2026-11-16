OHLA celebra una junta extraordinaria este martes para votar una agrupación de acciones y cambiar el consejo

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OHLA prevé celebrar una junta general extraordinaria este martes con el objetivo de votar una agrupación de acciones, la autorización para que la compañía compre títulos y cambios en la composición del consejo de administración.

La multinacional había fijado la junta para este lunes en primera convocatoria o este martes en segunda, y finalmente se celebrará esta última, como estaba previsto, a las 12.00 horas.

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Según se desprende de la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primer punto del día de la reunión, que será exclusivamente telemática, abordará la consolidación y cancelación de las acciones en las que se divide el capital social para proceder a su canje por otras de nueva emisión.

La operación se ejecutará a razón de una nueva acción por cada diez preexistentes, lo que elevará el valor nominal unitario desde los 0,25 euros hasta los 2,50 euros, con la consiguiente reducción del capital social y la preceptiva modificación del artículo quinto de los estatutos.

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Además, se someterá a votación la autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, ya sea directamente o a través de filiales del grupo, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

La asamblea también decidirá sobre el tamaño del consejo de administración, el nombramiento de María Eugenia Sidaoui Dib como nueva miembro del órgano rector y la confirmación y reelección de Luz Medrano Aranguren como integrante del mismo.

El encuentro se entenderá formalizado en el domicilio social de Obrascón Huarte Laín (OHLA), ubicado en la Torre Espacio de Madrid.

Los accionistas con un mínimo del 3% del capital social pudieron remitir propuestas de acuerdo sobre los puntos de la convocatoria durante los cinco días posteriores al anuncio, realizado a mediados de octubre, mientras que, para asistir al encuentro, debían estar inscritos en el registro contable a más tardar el pasado jueves 12 de noviembre.

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Por otra parte, antes del inicio de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, OHLA publicará los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de este 2026.