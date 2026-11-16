El Salvador recibe a San Martín con ventaja para las preliminares de la Copa Oro 2027

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San Salvador, 16 nov (EFE).- La selección de El Salvador recibe este martes a la de San Martín en el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf siendo los locales los que cuentan con ventaja en esta serie para las preliminares de la Copa Oro 2027.

La Azul y Blanco, dirigida por el técnico colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, encara este partido tras vencer 0-2 a su rival en el encuentro de ida disputado el viernes en San Cristóbal y Nieves.

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Sin embargo, los caribeños mostraron un juego superior al de los salvadoreños, por lo que en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González en San Salvador, los de 'Bolillo' Gómez tendrán que replantearse su esquema de juego y ser más agresivos.

Los salvadoreños regresaron este lunes a su territorio y afinarán detalles para el partido de mañana martes.

Tras el encuentro en San Cristóbal y Nieves, el combinado salvadoreño ha recibido críticas por el juego sin emoción y sin ideas planteado, lo que lleva a preguntarse si El Salvador podría estar listo, en el caso de avanzar, para medirse a futuros rivales en las preliminares rumbo a la Copa Oro 2027.

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Los del 'Bolillo' Gómez descendieron a la Liga B, tras concluir en el último lugar del Grupo B en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Este resultado, y la actuación de la Azul y Blanco en dicha competición, hicieron que la continuidad del 'Bolillo' al frente del combinado pendiera de un hilo ya que, en su momento, el técnico comunicó que dejaría el cargo, pero terminó revirtiendo lo dicho y decidió quedarse después de todo.

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La selección que gane esta serie avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, que se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones que competirán por siete plazas.

- Probables alineaciones:

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Julio Sibrian, Diego Flores, Jefferson Valladares; Mauricios Cerritos, José Portillo; Joshua Pérez, Harold Osorio, Jorge Mendéz; Brayan Gil.

Entrenador: Hernán Gómez.

San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, Maximiliano Ezequiel Denis; Jordan Alexandre, David Chevalier, Mattéo Makhabe; Stanley Segarel, Clarence Loriot, Rahim Denis.

Entrenador: Jean-Claude Darcheville.

Estadio: Jorge 'Mágico' Gónzález, San Salvador.

Hora: 01:00 GMT. EFE