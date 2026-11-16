Merche se desmarca de su ex, Arturo Requejo, tras su inesperado regreso a televisión

16/11/2026 Merche en las Antenas de Oro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La cantante Merche y el exgran hermano Arturo Requejo formaron, desde el inicio de su relación en 2013, una de las parejas más sólidas del panorama nacional, pero a principios de 2020, después de 7 años juntos, la pareja decidía poner punto y final a su historia de amor, un doloroso tema sobre el que la gaditana nunca ha entrado en detalles públicamente.

Y tras una larga temporada alejado del foco mediático, el de Irún vuelve a estar de plena actualidad tras confirmarse su fichaje por la nueva edición de 'GH VIP', que se estrena este miércoles y donde coincidirá con otros rostros conocidos como Belén Esteban, Raquel Mosquera, Raquel Bollo, Pipi Estrada o Karmele Marchante.

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Un inesperado regreso a televisión al que Merche ha reaccionado con absouta indiferencia durante la gala de las Antenas de Oro que se ha celebrado este fin de semana en el Casino de Aranjuez: "¿Sabes qué pasa? Que yo hace siete o ocho años que yo estoy completamente desconectada. No tengo ni la menor idea. Porque esa es otra, se acaban las cosas y se acaban" ha sentenciado, dejando entrever que no sabe nada de Arturo desde su ruptura.

Sin embargo, no ha dudado en desearle lo mejor en el reality, apuntando con una sonrisa "que le vaya muy bien, que le vaya bonito, que le vaya bonito. Todo bonito a todo el mundo".

Centrada en sí misma, Merche ha revelado que "en breve hago 25 años de carrera y voy a sacar un disco a finales de año con estos 25 años, que se dice pronto. Cuando empecé a preparar el disco y la gira del año que viene eché la vista atrás y dije 'Dios santo, han pasado 25 años' y te llevas toda la vida escuchando que la vida pasa muy deprisa y que los años se van muy rápido, pero es verdad que hasta que no te paras a pensarlo, al menos a mí me ha pasado, no he sido consciente de, pues eso, que son 25 años que al final es media vida".

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"Es muy complicado, es como una ola, ¿no? Hay veces que te pilla la parte más arriba, otras veces que estás un poquito en, diremos, más llanura, pero la verdad es que el resumen es maravilloso. Llevo más de 1.600 conciertos, 11 discos en la calle, mucho cariño por parte del público, que es verdad que me dio la mano desde que empecé y no me la he soltado en ningún momento. Sólo tengo palabras de agradecimiento al público, que son los responsables de que 25 años después yo siga escribiendo canciones y haciendo discos" ha expresado emocionada.

Soltera y sin compromiso, Merche ha confesado que en el amor "me he pedido la baja. Estuve de excedencia un tiempo y ahora ya directamente la baja. No, bien, muy bien. El corazón contento, bien, contenta. Si viene, viene, y si no... La verdad es que estoy feliz en el momento, disfrutando con mi familia, con mi hija y encantada de la vida, la verdad". "Yo soy de las que me enamoro y lo doy todo. El amor es precioso, pero es verdad que todo tiene fecha de cadudidad y aunque algo se termine al final siempre te llevas una enseñanza" ha reflexionado.

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Su niña, Ambika, tiene ya 16 años y como ha comentado orgullosa "es lo más bonito del mundo. Está en plena adolescencia pero es muy buena, es muy buena niña de momento. Me imagino que ella tendrá su época más rebelde, pero de momento todavía no ha llegado. Disfrutando de ella y... Agradeciendo a la vida que me haya dado una hija tan bonita y tan buena".