Lunes, 16 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PERÚ PAPA

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Lima - El papa León XIV culmina con una multitudinaria misa en Lima su primera gira por Latinoamérica y su visita a Perú, el país donde pasó más de veinte años de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

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- El papa León XIV visita la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima.

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UE EXTERIORES

Bruselas - Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo cómo fortalecer a Ucrania de cara al próximo invierno y cómo hacer frente a la campaña híbrida de Rusia dirigida contra la UE y sus Estados miembros, además de debatir la situación en Oriente Medio y, más en concreto, en Siria.

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- Las instituciones de la UE celebran el II Foro de Ampliación, "Una Europa más amplia, una Europa más fuerte", con la participación de ministros de Exteriores de países del bloque y de varios líderes de países candidatos a la adhesión.

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ASEAN CUMBRE

Manila - La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que arrancó su cumbre anual de líderes en Manila el domingo, comienza hoy lunes sus reuniones con los países asociados, con encuentros previstos con el primer ministro chino, Li Qiang, en medio de tensiones por el mar de China Meridional, y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entre otros.

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ESPAÑA BRASIL

Madrid- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, tras cancelarse un acto de campaña en apoyo al líder socialista que estaba previsto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre debido a una afonía del gobernante sudamericano.

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ISRAEL PALESTINA

Deir al Balah (Gaza).- Decenas niños con meningitis llegaron en las últimas semanas a los hospitales de la Franja de Gaza, desde que el mal tiempo empeoró aún más las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que vive la población gazatí y a las que ahora se suman las inundaciones de sus tiendas de campaña, denuncian los médicos del enclave.

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COP31 CLIMA

Antalya (Turquía)- La COP31 encara su última semana de negociaciones con la llegada de los enviados climáticos, en una jornada en la que cobra fuerza el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y los centros de datos.

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- La mayoría de modelos de IA de lenguaje avanzado fallan a la hora de responder a consultas complejas sobre el cambio climático, al tiempo que muestran una notable diferencia de precisión, según la lengua de consulta, de acuerdo con un informe de la Unesco publicado este lunes durante la COP31 de Antalya (Turquía).

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ADEMÁS

GRAMMY | Los Ángeles - La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical entre los que figuran Olivia Rodrigo, Madonna y Taylor Swift entre las candidatas a liderar las listas de nominaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

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ARMAS AUTÓNOMAS | Ginebra- Comienza en Ginebra la VII Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, entre crecientes llamamientos a que en ella se acuerde iniciar negociaciones para un tratado que restrinja las armas autónomas, cada vez más usadas en conflictos. (Texto)

OIT ELECCIÓN | Ginebra - El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elige al director general de la agencia para el periodo 2027-2032, con dos candidatos en liza: la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el togolés Gilbert Houngbo, quien aspira a ser reelegido. (Texto) (Foto) (Video)

GRAMMY | Los Ángeles - La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical entre los que figuran Olivia Rodrigo, Madonna y Taylor Swift entre las candidatas a liderar las listas de nominaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

NUESTROS TEMAS

HAITÍ CRISIS | Jimaní (Rep. Dominicana) - La valla perimetral que la República Dominicana construye a lo largo de su frontera con Haití desde hace cinco años cobra relevancia para sus autoridades debido a la violencia de las bandas armadas en el país vecino, combatidas ahora también por fuerzas salvadoreñas. (Texto) (Foto) (Video)

BOLIVIA TECNOLOGÍA | La Paz - El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó ‘Luzi’, una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aimara para facilitar actividades vinculadas al comercio, educación y seguridad, con el fin de “romper las barreras” del lenguaje en el occidente de Bolivia. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA MUJER | Bogotá - Censura, miedo a hablar, retroceso en derechos conquistados y recortes presupuestarios en programas de atención a mujeres son las principales preocupaciones y denuncias de colectivos feministas e investigadoras colombianas al evaluar los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Los Ángeles.- GRAMMY.- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical entre los que figuran Olivia Rodrigo, Madonna y Taylor Swift entre las candidatas a liderar las listas de nominaciones. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

San Salvador.- HAITÍ CRISIS.- Se espera que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, viaje a El Salvador los días 16 y 17 de noviembre para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia. (Texto)

Montreal.- ONU AVIACIÓN.- Inicio de la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo convocada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que terminará el 20 de noviembre y en la que se debatirá la financiación y el desarrollo de la aviación internacional. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO FRANCIA - La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana ve posible que el comercio entre México y Francia se triplique en cinco años con las oportunidades que abre el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), dijo en entrevista su presidente, Xavier de Bellefon. (Texto)

La Paz - BOLIVIA TECNOLOGÍA - El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó ‘Luzi’, una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aimara para facilitar actividades vinculadas al comercio, educación y seguridad, con el fin de “romper las barreras” del lenguaje en el occidente de Bolivia. (Texto) (Foto) (Vdeo)

Bogotá - COLOMBIA MUJER - Censura, miedo a hablar, retroceso en derechos conquistados y recortes presupuestarios en programas de atención a mujeres son las principales preocupaciones y denuncias de colectivos feministas e investigadoras colombianas al evaluar los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en septiembre del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

13:00 GMT.- Jimaní.- HAITÍ CRISIS.- La valla perimetral que la República Dominicana construye a lo largo de su frontera con Haití desde hace cinco años cobra relevancia para sus autoridades debido a la violencia de las bandas armadas en el país vecino, combatidas ahora también por fuerzas salvadoreñas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Lima.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV comienza el último día de su visita oficial a Perú con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en la capital Lima. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Naciones Unidas.- ONU ORIENTE MEDIO.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión informativa sobre la situación en Oriente Medio, con especial atención a la situación en Siria. (Texto)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR ECONOMÍA.- La Corporación Financiera Nacional (CFN), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentará el próximo lunes 16 de noviembre 'Ella', un nuevo producto destinado a impulsar el crecimiento de las mujeres empresarias de Ecuador. (Texto)

15:30 GMT.- Lima.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV culmina con una multitudinaria misa en Lima su primera gira por Latinoamérica y su visita a Perú, el país donde pasó más de veinte años de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad. Base Aérea de Las Palmas (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

16:00 GMT.- Washington.- BID LATINOAMÉRICA.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta su informe insignia de 2026 "De la digitalización a la inteligencia artificial: Cómo transformar las promesas en productividad". (Texto)

18:45 GMT.- Callao.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV parte de Lima para regresar a Roma tras concluir su primer viaje apostólico a Latinoamérica, donde visitó Uruguay, Argentina y Perú. Base Aérea Grupo Número 8 (Texto) (Foto) (Video)

21:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado de las cuentas de la Administración pública correspondientes a octubre, luego de que en septiembre el superávit fiscal primario registrara un alza interanual del 105 %. (Texto)

21:45 GMT.- Nueva York.- EEUU COLOMBIA.- Colombia inaugurará este lunes en Nueva York la denominada Milagro Week, una jornada de encuentros con inversores internacionales que contará con un mensaje virtual del presidente del país, Abelardo de la Espriella. (Texto)(Foto)

Europa

Bruselas.- BÉLGICA GOBIERNO.- El rey Felipe de los belgas recibe al primer ministro, Bart de Wever, tras urgirle a seguir negociando con su coalición de gobierno el presupuesto del país para 2027. (Texto)

Ginebra.- ARMAS AUTÓNOMAS.- Delegaciones de 128 países participan en una conferencia en torno a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, en la que deberá decidirse si se abre una negociación para regular las armas autónomas letales y evitar que éstas puedan elegir y asesinar a personas. (Texto)

Viena.- MIGRACIÓN CONFERENCIA.- La capital austríaca acoge una nueva edición de la Vienna Migration Conference (VMC), el foro anual de referencia organizado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD). (Texto)

Varsovia.- ALEMANIA POLONIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en Polonia, donde pronunciará un discurso en el Centro Europeo de Solidarność en Gdansk y se reunirá con su homólogo, Karol Nawrocki, en Varsovia. (Hasta el día 17) (Texto)

Ginebra.- OIT ELECCIÓN.- Se celebra la elección de quien ocupará la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027.-2032. (Texto) (Foto) (Video)

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre). (Texto)

7:00 GMT.- Londres.- ABUSO INFANTIL.- El instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo presenta un informe sobre la magnitud de los abusos y la explotación sexual infantil en América Latina y el Caribe, con nuevos datos sobre los abusos sexuales a menores en internet y las deficiencias en su protección. (Texto) (Foto) (Video)

08:00 GMT.- Madrid.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ofrece un discurso en Madrid en el Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum. (Texto)

08:00 GMT.- Ginebra.- SALUD ANTIMICROBIANOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre la creciente resistencia de bacterias y otros patógenos a los antimicrobianos, en el inicio de una semana de concienciación sobre este problema. (Texto)

08:15 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el croata Boris Vujčić, inaugura la vigésimo novena conferencia Euro Finance Week, un evento de la industria bancaria y financiera de Europa. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan en un Consejo cómo fortalecer a Ucrania de cara al próximo invierno y cómo hacer frente a la campaña híbrida de Rusia dirigida contra la UE y sus Estados miembros, y debaten la situación en Oriente Medio y, más en concreto, en Siria. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE EXTERIORES.- Las instituciones de la UE celebran el II Foro de Ampliación, "Una Europa más amplia, una Europa más fuerte", con la participación de ministros de Exteriores de países del bloque y de varios líderes de países candidatos a la adhesión. (Texto)

09:00 GMT.- Madrid.- SÁHARA OCCIDENTAL.- El Frente Polisario informa a la prensa sobre las medidas que va a emprender contra la concesión de la línea aérea de Madrid-Dajla de Ryanair. (Texto)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE. (Texto)

10:00 GMT.- París.- MUSEO LOUVRE.- La Escuela del Louvre organiza una presentación a la prensa con motivo de la renovación de su anfiteatro y de una nueva donación de obras de arte. (Texto) (Foto) (Video)

10:50 GMT.- Salzgitter.- ALEMANIA METALÚRGIA.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, participa en una conferencia nacional sobre el acero en Baja Sajonia. (Texto)

13:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPRESAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste a la inauguración del nuevo centro de desarrollo de MTU Aero Engines en Múnich. (Texto)

13:30 GMT.- Antalya.- COP31 CLIMA.- La mayoría de modelos de IA de lenguaje avanzado fallan a la hora de responder a consultas complejas sobre el cambio climático, al tiempo que muestran una notable diferencia de precisión, según la lengua de consulta, de acuerdo con un informe de la Unesco publicado este lunes durante la COP31 de Antalya (Turquía). (Texto)

15:00 GMT.- Viena.- AUSTRIA DINAMARCA.- La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, se reúne en Viena con el canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker. (Texto)

17:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la fiesta por el 120.º aniversario de la fundación de la Asociación de la Prensa Extranjera. (Texto)

O.Medio y África

El Cairo - Egipto acoge la Reunión de Estrategia Nacional del Foro Económico Mundial, con la participación de unos 80 altos ejecutivos internacionales para impulsar la inversión, reforzar la competitividad económica y atraer alianzas estratégicas con el sector privado. (Texto)

El Cairo -EGIPTO ECONOMÍA - El Foro Económico Mundial (WEF) inaugura hoy en El Cairo una cumbre estratégica sobre Egipto que reúne a destacados líderes empresariales internacionales y altos cargos gubernamentales para abordar las prioridades de inversión y las perspectivas económicas del país y su potencial como nodo estratégico para el comercio y la energía. (Texto)

Túnez.- TÚNEZ ECONOMÍA.- Túnez acoge la Semana Global de Emprendedores 2026, que tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre, con el objetivo de promover el emprendimiento, la innovación y la creatividad y apoyar nuevas iniciativas. (Texto)

Asia

Manila.- ASEAN CUMBRE.- Manila acoge durante dos días la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que también participan como invitados los principales socios externos del bloque, como Estados Unidos, China, Unión Europea o Rusia. (Texto) (Foto) (Video)

Kuala Lumpur.- MALASIA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita a Malasia hasta el 17 de noviembre. (Texto)

Pekín.- APEC CUMBRE.- Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en la tercera cumbre que acoge China tras las de 2001 y 2014 y con la asistencia prevista de Donald Trump y Vladímir Putin. (Texto) (Foto) (Video)

Tokushima.- JAPÓN TIPOS.- El miembro del Banco de Japón (BoK) Hajime Takata habla ante líderes económicos locales en la ciudad de Tokushima, una intervención en la que podría dar pistas sobre la próxima reunión sobre política del banco el mes próximo. (Texto)

Tokio - JAPÓN PIB.- El Gobierno de Japón publica su primer informe preliminar del producto interior bruto (PIB) relativo al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en octubre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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